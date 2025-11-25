El Asmubal consolida su reacción.

Después de un arranque dubitativo en liga, empieza a tomar cuerpo el Inelsa Solar de Juan Costas, adaptándose ya a las bajas de larga duración. Lo hizo ganando por primera vez a domicilio, imponiendo su superioridad al Porriño en un choque que las meañesas dominaron de inicio a fin. Estos dos últimos triunfos consecutivos les permite salir de la zona baja y colocarse octavas en una tabla de catorce equipos, y metiendo ahora seis por debajo. Clave en Porriño, gran partido de Irene Ríos en portería, creciendo con el equipo.

Un parcial de 1-4 en el arranque -con goles de Arangio, Currás y dos de Nicole- marcó la tendencia del choque. Una delantera que nunca cederían en el electrónico. Fue un inicio vertiginoso de las meañesas, muy verticales en todas sus acciones, materializando dos contras en ese primer parcial, y sólidas atrás en su 6-0 con una Irene Ríos que, a la postre, protagonizó 10 paradas en el primer cuarto de hora. El técnico porriñense tuvo que quemar un tiempo a las primeras de cambio para cortar la racha verdinegra y cambiar por un momento a defensa 5-1 que abortó al poco al ver que no resultaba efectiva. Con mucho protagonismo en las porterías, las meañesas se fueron haciendo con el encuentro y, en el minuto 46, dieron el tirón decisivo para finiquitar el choque y, amparadas en una gran defensa, abrieron una brecha imposible de cerrar para el Porriño.