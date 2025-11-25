Más de 700 aspirantes al Medio Maratón

Más de 700 inscritos, entre los que se encuentran algunos de los mejores fondistas gallegos, y con el título del Campeonato Galego en juego. Así será el Medio Maratón que se disputará el próximo domingo por las calles de Vilagarcía. La prueba contará este año con dos novedades. Además de incluir «liebres» para facilitar a los corredores superar sus marcas, la Fundación Municipal de Deportes premiará a los vencedores de cada categoría con bonos Son da Casa para gastar en los establecimientos de la localidad.

La inscripción permanece todavía abierta, pero entre los que ya han anunciado su presencia se encuentran nombres como Pablo Otero, Hugo García, Anxo Castro, Marcos Oro, Natalia García, Lourdes López, Sara Martínez y Sonia Teijeiro. A mayores, se contará con la presencia de corredores procedentes de diferente spuntos de España, como León, Madrid, Colmenar Viejo, Granada o Zaragoza.

El edil de Deportes, Carlos Coira, agradeció a la Federación Galega de Atletismo la confianza depositada en Vilagarcía para volver a acoger el Campeonato Gallego de Medio Maratón, una prueba que el representante del organismo y excorredor, David Posada, definió como «muy interesante para los deportistas porque al tener un recorrido prácticamente llano, sin apenas pendientes, hace que la carrera sea muy rápida y permita hacer marcas relevantes.

Precisamente para facilitar esto, la prueba contará con «liebres», voluntarios del Club Triatlón Vilagarcía, que marcarán el ritmo para que los corredores que lo deseen puedan tratar de superar tiempos en las marcas de 1.24, 1.30, 1.40 y 1.50 horas. Además, se homologará el punto kilométrico 10 para aquellos atletas que quieran hacer marca en esa distancia.

La prueba comenzará a las 10.,30 horas en la avenida de A Mariña, a la altura de la plaza de la II República, y discurrirá por un circuito urbano homologado por la Federación Española. Tras dar una vuelta al parque Miguel Hernández, el recorrido continuará por la avenida Leureano Gómez y por Valle-Inclán hasta el parque de O Pregunoiro, en Vlaxoán. Desde ahí se regresará por el mismo camino a Vilagarcía para proseguir hacia Carril y dar la vuelta en el cruce de Trabanca Sardiñeira. Ese trayecto se completará en dos ocasiones hasta atravesar la línea de meta. La avenida de A Mariña se cerrará al tráfico a partir de las 7.00 y el resto de vías afectadas desde las 9.00 y de forma progresiva.

Además de entregar premios en metálico a los mejores clubs, como ya se viene haciendo, este año se destinan 2.000 euros en bonos Son da Casa para los premios a los ganadores, masculinos y femeninos, de cada categoría. En la prueba absoluta, se concederán bonos por valor de 300, 200 y 100 euros a los tres primeros clasificados. También se llevarán 50 euros en bonos Son da Casa los primeros clasificados de cada una de las pruebas. Álvaro Carou, edil de Promoción Económica, reconocía ayer que se ha recuperado la dotación económica para premiar el esfuerzo de los ganadores e incentivar la participación, además de para que revierta en el comercio de Vilagarcía.