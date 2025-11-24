El Ribadumia sigue echándole el aliento en el cogote al Marín

El Ribadumia no cede en su persecución del liderato de un Marín que mantiene su renta de dos puntos. Ambos volvieron a ganar y los de A Senra lo hicieron como locales ante el Caldas por 2-0. Pedro Giménez abrió el marcador a los 32 minutos y Oumar Sidibé redondeó la décima victoria del curso a falta de poco menos de media hora.

En la quinta posición se ha situado el San Martín después de apabullar al Unión Dena en As Cachizas (0-5), todo ello después de llegar al descanso 0-1 con gol de Tymo. Hugo Abalo y Jorge Segura pronto pusieron el 0-3 y redondearon la cuenta Tymo y Hugo Soto.

El Cordeiro encadena su cuarta jornada sin ganar tras el empate en la visita al Sport Team A Estrada (2-2). Rubén Martínez de penalti hizo el 1-1 y Marcos Gándara el 1-2. El Amanecer continúa a la baja tras caer en Lampáns ante el Unión Asados (0-1).