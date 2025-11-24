Fútbol | 1ª Autonómica
El Ribadumia sigue echándole el aliento en el cogote al Marín
El San Martín golea al Unión Dena (0-5) y salta a la quinta posición
El Ribadumia no cede en su persecución del liderato de un Marín que mantiene su renta de dos puntos. Ambos volvieron a ganar y los de A Senra lo hicieron como locales ante el Caldas por 2-0. Pedro Giménez abrió el marcador a los 32 minutos y Oumar Sidibé redondeó la décima victoria del curso a falta de poco menos de media hora.
En la quinta posición se ha situado el San Martín después de apabullar al Unión Dena en As Cachizas (0-5), todo ello después de llegar al descanso 0-1 con gol de Tymo. Hugo Abalo y Jorge Segura pronto pusieron el 0-3 y redondearon la cuenta Tymo y Hugo Soto.
El Cordeiro encadena su cuarta jornada sin ganar tras el empate en la visita al Sport Team A Estrada (2-2). Rubén Martínez de penalti hizo el 1-1 y Marcos Gándara el 1-2. El Amanecer continúa a la baja tras caer en Lampáns ante el Unión Asados (0-1).
