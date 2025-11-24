El Arosa impone su mayor pegada (2-0)

El Arosa recupera la segunda posición en una jornada propicia de resultados. No solo por su victoria, sino también porque todos sus compañeros en la zona noble no ganaron. Uno de ellos, precisamente su rival, un Estradense que dominó por completo la primera parte, pero que se doblegó en la segunda parte ante la pegada de los vilagarcianos.

En el duelo de propuestas para dominar la posesión del balón fueron los de A Estrada los que dieron primero. Capaces de colapsar la zona de creación local con una presión bien estructurada, al Arosa le estaba costando horrores hilvanar pases que hiciesen retroceder metros a su rival. Solo las situaciones a campo abierto parecían desahogar ofensivamente a los de Gonza Fernández, aunque sin la clarividencia necesaria para generar más ventajas a partir de la primera. En este contexto, Lombao estaba siendo el más vertical, pero sin suerte en la toma de decisiones.

Enfrente, los de Manuti encontraban espacios e ideas para llegar con marchamo de gol al área de los de A Lomba. La primera declaración de intenciones de cara al gol fue cuando Hugo Padín se internó por derecha en el área para ceder al segundo palo donde el zurdazo de Óscar López se encontró con la primera gran intervención de Chema Leobalde.

Un desubicado Arosa no estaba siendo capaz de generar el mismo caudal de fútbol que su rival. La demostración más evidente fue cuando el Estradense encadenó varios pases seguidos que terminaron con Mella habilitando la llegada de Gerard Puerto, que obligó con su disparo a Chema Leobalde a meter una gran mano arriba. El rechace cae a la zona de Hugo Padín que no acierta a mandarla a portería para alivio local.

La presión del Estradense incomodó mucho a los locales en la primera parte. / Noé Parga

Con un equipo arlequinado superado por la situación, el Estradense aún volvería a hacer más méritos para adelantarse en el marcador. Fue con Pedrosa como protagonista al recibir un balón de espaldas ya en el área, revolverse para zafarse del defensor y disparar excesivamente cruzado a cinco metros de la portería.

La llegada del descanso fue la mejor noticia para la parroquia local ante la manifiesta superioridad del Estradense que lamentaba su falta de resolución para plasmar suj mejor juego y mayor número de situaciones de gol generadas. Tocaba encontrar en la pizarra del vestuario el plan a desarrollar ante un escenario nada halagüeño para la suerte local.

Que todo parecía cambiar quedó claro cuando Gabri Palmás se plantó solo en el área nada más arrancar la segunda parte, pero su disparo un tanto forzado lo sacó Isra. En la sucesión de córners posterior nada sucedió, pero sí en uno poco después en el que Pacheco porfió para recuperar un balón que parecía perdido y la puso en el segundo palo, tras tocar en un defensa, para que Rivera la empujara y hacer el 1-0.

El Estradense reaccionó al golpe. Pedrosa avisó con un disparo de mediocampo que se fue por poco ante un Leobalde adelantado del inicio de la misión del empate. Óscar López volvió a tener un disparo dentro del área fruto de la recuperada presión alta. Sin embargo, lo que llegó fue el 2-0 con un balón a la espalda de la defensa que habilitó a Gabri Palmás para marcar de tiro cruzado que se coló mansamente pegado a la cepa del palo con Isra superado.

Iñaki, primero, y Seijo ya en el descuento, pudieron hacer el tercero del Arosa que da un golpe de autoridad ante un rival directo.

Ficha del partido:

2-0

Arosa - Estradense

AROSA: Chema Leobalde, Carlos Torrado, Pacheco, Samu Santos, Luis Castro, Remeseiro, Concheiro (Javi Rey, min. 79), Lombao (Seijo, min. 65), Iñaki Martínez, Rivera (Sindo, min. 79) y Gabri Palmás.

ESTRADENSE: Isra, Sergio Prieto (Delgado, min. 68), Carabán, Landeira, Óscar López, Brais Vidal, Miguel (Raúl Martiñán, min. 75), Hugo Padín (Ángel, min. 68) (Iván Martín, min. 89), Gerard (Ian, min. 75), Mella y Pedrosa.

GOLES: 1-0, min. 52: Rivera; 2-0, min. 69: Gabri Palmás.