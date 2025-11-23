Fútbol | Preferente
El Villalonga se agarra al tópico en el estreno de Roberto Lázaro
Los celestes, con nuevo técnico, reciben al Sporting Celanova
Nueva etapa la que comienza hoy (17.00 horas) en San Pedro. El Villalonga, ahora de la mano de Roberto Lázaro, recibe al Sporting Celanova con el firme propósito de invertir la dinámica que provocó la destitución de Sera Pérez.
Enfrente un conjunto ourensano que, pese a caer en las dos jornadas precedentes, solo está a dos puntos de distancia de los celestes en la tabla, si bien todavía no han conseguido ganar a domicilio.
Por otra parte, el Umia visita al Cultural Areas (16.30 horas). Un partido en el que, a priori, los de Barrantes tienen muy complicado volver a reencontrarse con los triunfos dada la segunda posición del rival.
En Primera Autonómica, el Ribadumia, segundo en la tabla, recibe al Caldas (17.00 horas) mientras que Unión Dena y San Martín rivalizarán en As Cachizas (17.00 horas). El Cordeiro visita al Sport Team A Estrada.
- Davila 20/11/2025