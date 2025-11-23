El Sigaltec cae en la orilla en Betanzos (73-68)

El rebote y el mayor acierto del Santo Domingo de Betanzos en momentos trascendentales explican en gran medida la derrota del Sigaltec. Y es que debajo de los tableros, los locales fueron capaces de capturar 53 rebotes (30 de ellos en ataque) por solo 25 de los vilagarcianos.

La concentración fue compañera de viaje de los de Luis Gabín en los primeros minutos (2-8). Los coruñeses no eran capaces de hacerse con el control del juego y la buena defensa visitante le daba el control en el primer cuarto.

La falta de fluidez ofensiva se cobró la primera, y prácticamente única, ventaja significativa de los locales (28-19), pero en el tramo final del segundo cuarto un triple de Adrián Kovac fue el primer paso en la reacción del Sigaltec que fue capaz de mantener la iniciativa a la llegada del descanso (34-35) con Pablo Fernández ya con 17 puntos en su haber.

Tal era el nivel de resistencia del Sigaltec que no cedió la delantera en el marcador hasta las últimas acciones del tercer periodo. Eran momentos en los que ni los cambios defensivos podían contener la superioridad física betanceira en situaciones cercanas al aro. Las faltas personales se unían a los rebotes como elementos perturbadores de las opciones de triunfo de Sigaltec.

Un 61-62 a falta de cinco minutos fue la última vez que estuvieron por delante los de Luis Gabín. Tres triples anotados en este periodo por los betanceiros, unido a su mayor número de segundas opciones en el rebote, terminaron por superar la fuerte resistencia vilagarciana.

Ficha del partido:

73-68

Santo Domingo - Sigaltec

SANTO DOMINGO BETANZOS: Abelleira (5), Acevedo (13), Martín (15), Espiñeira (5), Portilla (19) –quinteto inicial– González (-), Gómez (2), Cissoko (-), Lagares (4) y Latas (10).

SIGALTEC: Mateo Bello (6), Óscar Csataño (13), Pablo Fernández (23), Dani Rey (2), Adrián Kovac (12) –quinteto inicial– Raúl Santórum (-), Jorge Rodríguez (7), Pedro Sabugueiro (3) y Álvaro Rodríguez (2).

PARCIALES POR CUARTOS: 15-16;19-19(34-35);19-17 (53-52);20-16 (73-68).