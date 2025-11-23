La efectividad del Racing gana al ímpetu del Arosa (3-1)

El Arosa se trajo de Santander una segunda derrota consecutiva en un partido en el que los vilagarcianos sufrieron demasiado castigo. Y ya no solo por el resultado, sino también por las lesiones de Pablo Martínez y Yeray.

No es menos cierto que los de David López «Perú» llegaron tarde al partido. El Racing tomó la batuta del juego desde el comienzo. Parecía que el 1-0 era una mera cuestión de tiempo, pero tuvo que ser de penalti como se abriese el marcador. Una acción de Juan Diego sobre Rober terminó con el gol desde los 11 metros de Fer.

Hubo que esperar al tramo final de la primera parte para que el Arosa tuviese más tiempo el balón en su poder en campo ofensivo. Así llegó la primera manifestación hacia la portería rival con un disparo de Xavi que sacó con apuros el portero local. Esa mayor presencia visitante también se mantuvo en el arranque de la segunda parte. Más activo en la presión, el Arosa obligaba a los cántabros a jugar en largo sobre la última línea y así llegó el 2-0. Fue en una acción por banda derecha en la que Laso ganó el duelo a los centrales para plantarse delante de Adrián y regalar el gol a Fer para que marcase a puerta vacía.

Lejos de amilanarse, el Arosa continuó mirando hacia la portería rival. Apenas necesitó de cuatro minutos para recortar la desventaja en una jugada que tuvo como protagonista a Xavi. El vilagarciano recogió un balón suelto para arrancar con potencia en diagonal y plantarse en el área y rematar. La buena intervención del portero local no pudo evitar dejar el rechace en bota de Raúl para el 2-1.

Todavía quedaba mucho tiempo por delante y los arlequinados no dieron ni un paso atrás. Presionaron cada vez más alto incomodando por completo a un Racing que no las tenía todas consigo a la hora de conservar la ventaja. Pese a ello, el Arosa estaba adoleciendo de una mayor pegada para merecer el empate que perseguía.

Ya en el tramo final, otro balón largo a la espalda de la última línea visitante se convirtió en el 3-1. Fue cuando Gabi recibió en el costado derecho para superar con una certera vaselina la salida a la desesperada de Adrián para achicar los espacios que generaba la adelantada defensa de su equipo en busca del empate. Los últimos 10 minutos ya no tuvieron más incidencia en el marcador debido al control establecido por los locales.

Ficha del partido:

3-1

Racing Santander - Arosa

RACING SANTANDER: Nico, Gabi (Chinedu, min. 82), Oceja, Gaitán, Cristian, Iván (Kelechi, min. 82), David, Marcos (Dani, min. 63), Rober (Hugo, min. 87), Fer (Mario, min. 63) y Laso.

AROSA: Adrián, Martín, Roi, Juan Diego, Yago (Pablo, min. 78), Yeray (Ivo, min. 57), Marco (Iago Soto, min. 57), Goitia, Xavi, David Sánchez (Kareem, min. 78) y Pablo Martínez (Raúl, min. 41).

GOLES: 1-0, min. 19: Fer, de penalti;2-0, min. 49: Fer; 2-1, min. 53: Raúl;3-1, min. 80: Gabi.