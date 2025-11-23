Arosa y Estradense medirán sus propuestas ubicados en la zona alta

En A Lomba se disputa esta tarde (17.00 horas) uno de esos partidos que suenan a punto de control en lo que se refiere a cuestiones de solidez y de candidaturas. Dos compañeros de viaje en zona de play off, como son el Arosa y el Estradense, protagonizarán una batalla por sus posicionamientos.

Tras el empate sin goles de la pasada semana en el Manuel Candocia, Gonza Fernández ve brotes verdes en el rendimiento de su equipo en el plano defensivo: «Al final es un proceso. Era uno de los aspectos, el defensivo, en el que teníamos más margen de mejora y en Somozas estuvimos bien».

A la hora de seguir creciendo en este aspecto, el técnico del Arosa tiene bien claro que el Estradense será también muy exigente en esta materia. «Nos va a exigir mucho en el trabajo sin balón y vamos a tener que hacer las cosas muy bien para mantener la portería a cero que es lo que más nos va a acercar a ganar el partido», señala.

Es en la tenencia de la pelota donde Gonza Fernández ve una de las claves para lograr que los tres puntos se queden en A Lomba: «tendremos que estar muy bien ajustado, y luego tenemos que quitarle la pelota. Tenemos mecanismos para poder hacerlo porque si no la tenemos nos vamos a sentir incómodos. Tenemos que poner el foco en tener más continuidad con balón para poder controlar más los partidos».

El Céltiga juega en Moaña

Los de A Illa quieren prolongar su idilio con los resultados. / Marta G. Brea

La necesidad de mejoras en el sintético del campo de O Morrazo ha obligado a desplazar el partido entre el Alondras y el Céltiga al campo Iago Aspas de Moaña, duelo que arrancará a las 12.00 horas. Será ahí donde los de A Illa traten de ampliar su extraordinaria racha de cinco triunfos consecutivos.

Enfrente tendrán los de Luis Carro a un rival que atraviesa por un momento diametralmente opuesto al del Céltiga. Y es que los de Rafa Villaverde acumulan ocho jornadas sin ganar. Sin ir más lejos, la última derrota fue en Cambados el pasado domingo. Por todo ello, el Alondras ha puesto todo el empeño en sacar adelante el duelo de hoy pese a las muchas ausencias que arrastra a modo de lesiones y sanciones.

El Cambados visita Barbadás

Los cambadeses tienen ante el Barbadás un partido con valor doble. / Iñaki Abella

Similar contexto al del Céltiga es el que se encontrará el Juventud de Cambados esta tarde en Os Carrís (16.30 horas). Allí espera un Barbadás ubicado en la penúltima posición, con seis puntos menos que los de Burgáns, y en medio de una sequía de triunfos que ya se alarga a los 10 encuentros consecutivos.

El propósito de los de Pénjamo de alejarse todo lo posible de la zona de descenso convierte el partido de hoy en una plusvalía evidente. El hecho de haber puntuado en los tres desplazamientos precedentes, además del triunfo del pasado domingo ante el Alondras en Burgáns, reflejan que los amarillos llegan en óptimo estado a la cita.