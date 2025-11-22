Baloncesto | 3ª FEB
El Sigaltec visita Betanzos con idea de soltarse a ganar a domicilio
Los vilagarcianos mantienen las bajas de Aarón Monteagudo y Miguel Gil
Al Sigaltec le toca intentar en Betanzos mañana domingo (17.00 horas) la afrenta de lograr su primera victoria a domicilio. Todo ello después de dos alegrías consecutivas delante de su afición.
Luis Gabín considera que «tendremos que tener un muy buen partido en defensa para tener opciones, el antecedente fuera de casa en Culleredo no es bueno en ese aspecto, pero tiene que servirnos de motivación para sacarnos la espinita de aquel día, que pudimos competir mucho mejor de lo que lo hicimos».
Con las bajas de Aarón Monteagudo y Miguel Gil, el Sigaltec y los betanceiros del Santo Domingo están empatados en la zona media. Un rival del que el técnico vilagarciano destaca que «es un equipo con un núcleo de jugadores con mucha experiencia y que llevan muchos años jugando juntos, a los que se han unido una generación nueva de chicos formados en el club que le dan velocidad».
Acerca de la filosofía sobre la cancha de su rival, Luis Gabín considera que «son un equipo que especula un poco en defensa y disfruta jugando al contraataque. Suele jugar a muchos puntos y reparten mucho la anotación. Ahora mismo tienen hasta seis jugadores promediando 10 puntos o más».
