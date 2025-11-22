Fútbol | División de Honor Juvenil
Rivera: «Vamos a muerte con nuestra idea de juego»
El delantero habla de cita importante ante el Estradense | El juvenil visita al Santander
Vilagarcía
También la plantilla del Arosa está viviendo con intensidad el partido de mañana domingo en A Lomba ante el Estradense (17.00 horas). José Rivera ejerció de portavoz del vestuario para apuntar que «es un rival al que conocemos bien. Sabemos que hay una rivalidad muy bonita y es un partido importante para jugar en A Lomba».
Por otro lado, pese a los dos últimos empates, el vilagarciano considera que «estamos intentando mejorar, pero estoy muy contento con la idea de juego del cuerpo técnico y, tanto yo como mis compañeros, vamos a muerte con ella».
En División de Honor, el Arosa juvenil se desplaza mañana a Santander para romper su racha de 4 partidos sin ganar.
