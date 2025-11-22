Baloncesto | Liga Femenina-2
El Mariscos Antón Cortegada, a acomodarse en la zona noble
Las vilagarcianas se miden en el Sara Gómez al Robles Lleida (19.00 horas) | Manu Santos advierte: «Nos van a exigir mucho»
El baloncesto vuelve esta tarde al pabellón Sara Gómez (19.00 horas) con el Mariscos Antón Cortegada como anfitrión. Las vilagarcianas tratarán de superar al Robles Lleida para sumar su sexta victoria del curso.
Si bien la clasificación invita a pensar en positivo, Manu Santos tiene claro que queda mucho trabajo por delante. El técnico vilagarciano no duda a la hora de señalar que «estamos entrenando bien y buscando la consistencia que queremos tener, pero Lleida es un rival que nos va a exigir mucho para ganar».
Con una victoria en siete jornadas, y en medio de cuatro derrotas consecutivas, el equipo ilerdense recuperará efectivos para mejorar su rendimiento desde hoy mismo. «Viene de mala racha de resultados porque tuvieron bajas y situaciones de bajo rendimiento en algunas jugadoras, pero siempre compitiendo contra cualquier rival. Es un partido trampa, porque el rival es mucho mejor de lo que dice la clasificación», reconoce Manu Santos.
La agresividad defensiva del Robles Lleida, su juego a campo abierto con exteriores muy verticales, y las variantes tácticas que emplean, son otras de las cuestiones que puso sobre la mesa el técnico del Mariscos Antón Cortegada a la hora de plantear la hoja de ruta para volver a ganar ante su afición.
