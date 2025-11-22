El Inelsa Solar tiene en Porriño un test para medir evolución

El Inelsa Solar viajará a Porriño donde se mide esta tarde (18.15 horas) al Rubensa Indupor Porriño. Sobre el papel, se presume un partido igualado ante un rival al que poder ganar plaza en la tabla. Las meañesas buscarán sacarse la espina de no haber ganado todavía a domicilio en esta liga. Una igualdad que se traduce mismo a la diferencia de goles, con menos 15 ambos equipos.

Juan Costas apela que las suyas puedan confirmar su mejor trabajo en entrenamientos en las últimas jornadas, y que empieza a trasladarse a la cancha. En frente topará con un equipo con estilo de juego similar, que reparte mucho la anotación, y donde se prevé importante frenar a Iria Benaches en el pivote, jugadora que puede hacer valer su envergadura en la posición, más su lateral izquierda Iria Augusto, que es la que más suelta el brazo desde el exterior.

Atrás, el Porriño, aunque suele posicionarse en un 6-0 defensivo, suele variar pronto al 5-1 utilizando a Marta Groba, que es una especialista en defensa, como adelantada para cortocircuitar la circulación. Ante ello Juan Costas, a buen seguro, alternará en la posición de central para quedarse con la jugadora en encuentre su momento más dulce según la evolución del partido. Y atrás, encomendarse a su 6-0 comandado por Vanesa Domínguez más a una Ríos que, se espera, siga creciendo en portería.

En Primera Autonómica duelo de colistas en Vigo entre el Carballal y O Grove Paraíso Rasoeiro, partido que se disputa mañana en el municipal de Carballal a las 18.15 horas.

Los de Pablo Sixto lo afrontan como un choque en el que se juegan, amén de los dos pun-tos, el extra de moral de una primera victoria. De ahí que el envite llegue marcado en rojo para pelear la categoría en esta temporada de renovación generacional en O Grove.

Mientras, en Segunda Autonómica, también juegan mañana domingo los dos arousanos. El Asmubal lo hace visitando en Arteixo (18.00 horas) y el Arousa recibiendo en Carril al Alca (12.00 horas).