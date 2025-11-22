El Mariscos Antón Cortegada hace gala de fortaleza

Ejercicio de solidez el que completó el Mariscos Antón Cortegada ante el Robles Lleida en el pabellón Sara Gómez. La condición de favorito de las vilagarcianas pasó de la teoría a la práctica con el añadido de desarrollar las mismas cualidades que cada vez están más asentadas en la manera de hacer sobre la cancha. El 87-64 final es el fiel reflejo de la superioridad local.

Pisar el acelerador desde el principio era la premisa de Manu Santos para encarrilar lo antes posible el duelo. A esa velocidad no le rehuyó el conjunto ilerdense (10-10), capaz de responder a los primeros golpes con la misma entereza. Las acciones de ventaja se estaban generando desde el perímetro, si bien parecía que las visitantes empezaban a perder fuelle a medida que avanzaban los minutos.

Maira Horford asumió el rol de sexta jugadora y fue clave en el despegue en el marcador del Cortegada. Nueve puntos suyos prácticamente consecutivos dieron la primera renta por encima de la decena (32-21), algo en lo que también tenía mucho que ver el control del rebote para encontrar en cancha abierta una mayor fluidez para liberar los lanzamientos.

Blanca Manivesa pierde el equilibrio tras un contacto con Mertz. / Noé Parga

La defensa zonal planteada por el Robles Lleida desde el comienzo empezaba a encontrarse con más y mejores lecturas de las vilagarcianas (36-21). La buena circulación de balón obtenía la habitual recompensa de los mejores porcentajes. Precisamente, la máxima anotadora de las locales, Cris Loureiro, puso la diferencia por encima de los 20 puntos (42-21) con las visitantes desesperadas por la incapacidad para detener la avalancha de su rival.

La esperanza catalana por recuperar opciones de partido se alimentó tímidamente en el arranque de la segunda parte con un parcial favorable de 0-9 (45-36). Un tiempo muerto de Manu Santos sirvió para recuperar la hoja de ruta con la defensa y el rebote como norte. A partir de ahí, la selección de lanzamientos alcanzó una mayor finura y, por ende, los guarismos empezaron a subir nuevamente con una anotación coral (57-42).

El último acercamiento del Robles Lleida fue el 59-50 a poco de terminar el tercer periodo. La irrupción ofensiva de Chris Ezumah en el arranque del último cuarto, unido al buen tono defensivo general, disipó cualquier atisbo de duda sobre el desenlace (67-50). A partir de ese momento, ya solo restaba la incógnita de saber la diferencia final dado que la distancia en el marcador no hacía más que incrementarse de manera paulatina. Una sexta victoria del curso que deja a la vilagarcianas solo un partido por detrás de los mejores de la liga.

Ficha del partido:

87-64

Cortegada - Robles Lleida

MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Chris Ezumah (13), Cristina Loureiro (17), Blanca Manivesa (7), Damaris Rodríguez (12), Gara Jorge (11) –quinteto inicial– Marta Sanmartín (2), María Angulo (7), Mara Horford (11), Lucía Carabán (5), Caulonga (2) e Inés Yubero (-).

ROBLES LLEIDA: Laura Gil (8), Iris Tribo (10), Carla Fernández (4), Leticia Conca (10), Laura Biczo (8) –quinteto inicial– Clara Mertz (11), Andrea Fernández (6), María Cerqueda (1) y Abril Rexach (6).

PARCIALES POR CUARTOS: 21-16;24-11 (45-27); 16-23 (61-50);26-14 (87-64).