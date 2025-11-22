El Ferrol pondrá a prueba la imbatibilidad del Os Ingleses

En medio de seis victorias consecutivas, Os Ingleses vuelve hoy a Fontecarmoa (18.00 horas) para medirse al Ferrol sin perder el hambre por seguir ganando.

El equipo afronta el partido con la misma mentalidad que le ha llevado a la cabeza de la tabla: «Continuar con la mentalidad que hemos tenido hasta ahora intentando poner en práctica un sistema de juego que nos está dando resultados, que la gente está asimilando muy bien», analiza David Lema.

Sobre el rival, el equipo tiene claro que no se puede bajar la guardia. «En cuanto a Ferrol pues sabemos el equipo que es, lo hemos visto. Es un equipo que intenta jugar a rugby, que plantea un juego dinámico y que tenemos que estar súper concentrados y jugar al 100% de nuestro nivel, porque en cuanto bajamos un poquito cualquiera nos hace daño», concluye el técnico.