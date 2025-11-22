Rugby | Liga Gallega Sénior
El Ferrol pondrá a prueba la imbatibilidad del Os Ingleses
El duelo se juega en Fontecarmoa (18.00 horas)
En medio de seis victorias consecutivas, Os Ingleses vuelve hoy a Fontecarmoa (18.00 horas) para medirse al Ferrol sin perder el hambre por seguir ganando.
El equipo afronta el partido con la misma mentalidad que le ha llevado a la cabeza de la tabla: «Continuar con la mentalidad que hemos tenido hasta ahora intentando poner en práctica un sistema de juego que nos está dando resultados, que la gente está asimilando muy bien», analiza David Lema.
Sobre el rival, el equipo tiene claro que no se puede bajar la guardia. «En cuanto a Ferrol pues sabemos el equipo que es, lo hemos visto. Es un equipo que intenta jugar a rugby, que plantea un juego dinámico y que tenemos que estar súper concentrados y jugar al 100% de nuestro nivel, porque en cuanto bajamos un poquito cualquiera nos hace daño», concluye el técnico.
- Guardias civiles expertos en ciberdelitos: «Vemos a jóvenes gallegos que, por 100 euros, abren cuentas bancarias destinadas a dinero estafado»
- Un accidente de moto acaba con la vida del hijo del concejal del PP de Cangas José Luis Gestido
- Miguel Gestido, fallecido en accidente de moto: un futuro que se labraba en el «Eira do Costa»
- Las bajas de larga duración penalizarán en la carrera de funcionario
- Los gatos son más frioleros de lo que pensamos: cuándo las bajas temperaturas se convierten en un riesgo
- Una mujer de Vigo se precipita desde una altura de 15 metros mientras escalaba en el monte de A Picoña
- Buscan a una mujer de 55 años desaparecida en Vigo
- Muere el entrenador vigués Iñaki Cabaleiro