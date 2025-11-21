Manuti: «El Arosa es un candidato a ganar la liga, pero aún no despertó»

A Lomba vivirá el domingo (17.00 horas) uno de esos partidos que se han convertido en clásicos de la competición en los últimos tiempos. Un Arosa-Estradense siempre es plato futbolístico de buen gusto, más aún cuando los dos equipos se encuentran en la tercera y la quinta posición respectivamente.

Los de Tabeirós llegan a la cita después de tres empates consecutivos. Su entrenador Manu González «Manuti» reconoce que poco o nada tiene que reprocharle a su equipo en cuanto a lo futbolístico: «Llegamos con la sensación de haber desaprovechado oportunidades en estas tres semanas para tener más puntos. Contra el Villalbés fuimos muy superiores 80 minutos, contra el Noia no fuimos capaces de ganar contra 10 y contra el Arteixo quizá no estuvimos tan finos. Bien es cierto que nos gustaría llegar un poco mejor que como llegamos a A Lomba el año pasado, pero también es verdad que solo llevamos una derrota a estas alturas».

En cuanto a los resultados, entiende el entrenador de los de A Estrada que este año la liga está más competida que de costumbre: «Salvo el Compostela, que está ganando partidos con mucha suerte en los últimos minutos, el resto de equipos estamos todos igual. Los partidos son muy competidos y hay más igualdad que el año pasado. La prueba está en que todos llevamos menos puntos que el año pasado».

Los vilagarcianos vienen de empatar sin goles en Somozas. / Lucía Chazo

Después de quedarse muy cerca del ascenso a 2ª RFEF el año pasado, el técnico del Estradense tiene claro que «nuestro rango es estar entre los ocho primeros y esa es la idea, pero también es verdad que venimos de hacer un gran año, excepcional, y la idea es seguir luchando por estar en el play off. Ahí es donde nos tenemos que mover y poner nuestro listón. No somos de los cuatro primeros presupuestos de la categoría».

Respecto al Arosa, Manuti tiene claro que «tiene mucho mejor equipo que el año pasado. Firmó muy bien y jugadores muy contrastados. Palmás es el mejor 9 de la liga. Es un delantero de mucho nivel, Álex Rey es un jugador de calidad contrastada en la liga, un ganador. Le añades todo lo que tenían junto a Adri Lombao, Remeseiro, Edgar... Y tienen un gran equipo».

En esa valoración del potencial arlequinado, el entrenador de A Estrada subraya que «es un claro candidato a ganar la liga, pero aún no despertó. Por potencial, es un equipo capaz de encadenar rachas de 6 o 7 victorias y estoy seguro que lo va a hacer. También es verdad que el Compostela tampoco está jugando al nivel que se le supone a su plantilla».

Sobre el Estradense que Manuti quiere ver sobre el césped de A Lomba, deja bien claro que «quiero un equipo con personalidad, como vamos siempre a cualquier campo. La gente que nos analiza sabe que poco tocamos de un escenario a otro. Nos centraremos en nosotros, en hacer un buen partido, ser propositivos y ser capaces de dominar la Arosa en A Lomba. No estamos a gusto defendiéndonos».

Pese a la intención de plantear un partido valiente y que apueste por el sometimiento del Arosa, el técnico de los rojillos no pasa por alto que «nos enfrentamos a un rival muy bueno y tenemos que hacer todo muy bien para conseguir el resultado que queremos. Nos va a pasar que habrá fases que nos van a dominar y también tenemos que estar preparados. No todo va a salir siempre como quieres, porque también hay un rival con las mismas intenciones y con tanta o más calidad que nosotros».