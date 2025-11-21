Céltiga y Cambados visitan a los dos equipos con mayor hambre de triunfos

Después de ganar en ambos casos la semana pasada, el Céltiga y el Cambados tendrán que asumir el rol de favoritos en sus sendos desplazamientos de este fin de semana.

En el caso de los de A Illa, la visita al campo de O Morrazo llega en medio de cinco victorias consecutivas. Todo lo contrario es lo que marca la dinámica de un Alondras que acumula ocho jornadas consecutivas sin ganar, la última en Burgáns donde cayó por 2-0.

Una trayectoria, la de los de Cangas, que llama poderosamente la atención al tratarse de una plantilla construida para pelear por el play off con jugadores de la talla de Adrián Cruz, Luismi o Yelco Alfaya, entre otros. Precisamente en su feudo, el Alondras solo ha podido sumar uno de los últimos 12 puntos allí disputados, lo que refleja fielmente el momento de inseguridad por el que están atravesando.

Si mala es la dinámica de los morracense, peor le están yendo las cosas en materia de resultados al Barbadás. El rival al que visitará el Juventud de Cambados lleva ya 10 jornadas consecutivas sin ganar.

Con solo 7 puntos en su casillero, el conjunto ourensano ocupa la penúltima posición siendo el equipo más goleado de la competición con hasta 21 tantos recibidos. Enfrente un equipo, el de Pénjamo, que ha sido capaz de puntuar consecutivamente en sus tres últimos desplazamientos. Seguir poniendo tierra de por medio respecto al descenso pasa por Os Carrís.