El Villalonga mantiene su búsqueda de un sustituto para Sera

El Villalonga sigue peinando el marcado a la búsqueda de un sustituto para Sera, después de rescindir el contrato con el técnico que inició la temporada con el conjunto celeste. El objetivo es que el nuevo técnico pueda dirigir alguna sesión de entrenamiento y sentarse en el banquillo en el próximo encuentro que disputarán los celestes el próximo domingo en San Pedro ante el Sporting Celanova, escuadra que se encuentra a tan solo dos puntos del Villalonga en la clasificación.

Los celestes comenzaron la temporada de forma un tanto irregular con tres derrotas y un empate en los cuatro primeros encuentros de liga, pero consiguieron enderezar el ritmo posteriormente. Sin embargo, de los últimos nueve puntos en juego, los celestes han sumado tan solo tres, lo que les ha dejado a cinco puntos de la zona noble de la clasificación y a tres de los puestos de descenso, cuando el objetivo era estar bastante más arriba.

Las primeras once jornadas de liga no están siendo especialmente brillantes para los equipos de la comarca de O Salnés. Si el Villalonga ha entrado en crisis, prescindiendo del técnico, Portonovo y Umia tampoco han tenido un gran inicio de campaña, ya que ambos ocupan los dos últimos puestos de la clasificación a estas alturas. Los arlequinados tienen la salvación a tan solo dos puntos, pero los de Ribadumia tan solo han sumado seis puntos en estos encuentros, tres de ellos en la única victoria que han conseguido hasta el momento.