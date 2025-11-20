Dchauri y Pérez hacen brillar al Parabellum

Los meañeses Mohamed Dchraoui Iglesias y Sara Pérez Veloso su subieron al podio del Campeonato Gallego de Boxeo infantil y cadete, celebrado el pasado fin de semana en A Coruña con participación de medio centenar de pugilistas. Mohamed Dchraoui lo hizo obteniendo el título en la modalidad masculino menos de 37,5 kilogramos., y Sara Pérez como subcampeona gallega femenina menos de 46 kilos, ambos en categoría infantil.

Los dos son integrantes del Club Parabellum de Boxeo, radicado en Poio, pero que tiene una sucursal en el municipio meañés, entrenando los martes y jueves con Lucía Soto en el bajo de la Casa de Cultura de Dena. El club acudió a la cita con cinco jóvenes pugilistas de la sucursal meañesa.

De ellos, Noa Muñiz (Poio), se proclamó subcampeona gallega cadete menos de 56 kilogramos, y Gabriel Cepeda, bronce cadete en menos de 61 kilogramos.

Los cinco meañeses que forman parte del club. / FDV

El boxeo tiene su continuidad este fin de semana en Meaño, donde el próximo domingo se disputa el Campeonato Galego de Boxeo-modalidad Savate. Será a partir de las 10.00 horas en el pabellón de deportes de Xil y con entrada libre.

En Dena, con su club Parabellum”, cumple en este 2025 un lustro formando a jóvenes afi-cionados a este deporte. Actualmente la sección de boxeo cuenta en Dena con más de un centenar de practicantes, impartiendo boxeo infantil desde los 11 años, boxeo-adultos, y kick boxing infantil desde los 3 años, king boxing para adultos y fitkboxing.

Medallas

Pese a tratarse de un club de reciente creación, el Parabellum ha comenzado a destacar en la modalidad pugilística prácticamente desde que inició su actividad y, en este 2025, acumula un buen número de medallas y menciones. Entre ellas destaca la que la Federación Gallega de Boxeo, coincidiendo con su centenario y en el marco de los premios Rubén Martínez, entregó a la pugilista y entrenadora de boxeo Lucía Soto por sus logros y entrega en favor de esta modalidad.

Un premio que recogía en A Coruña el pasado mes de octubre y que dedicaba a los más de un centenar de deportistas que entrena en el club de boxeo de Dena. Natural de Poio, ha participado en varios campeonatos de España de kickboxing con muy buenos resultados y cuenta en su haber con varios títulos, como el que logró en 2012, cuando fue campeona de un Open Mundial en Francia, a lo que se suma haber participado en 2018 en un Mundial de boxeo en modalidad savate en Bulgaria.

Los integrantes del club entrenan en las dependencias de la planta baja del Centro Social, contando para ello con estancias cedidas por el concello, una equipada con tatamis y sacos, y otra con un ring. Se entrena los martes y jueves entre las cinco y las diez de la noche en función a las edades.