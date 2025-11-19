El Villalonga prescinde de Sera

El camino de vuelta del Villalonga a 3ª RFEF se ha visto obligado a cambiar su hoja de ruta. El club de San Pedro ha decidido poner fin a su confianza en Sera Pérez y ha procedido a la destitución del entrenador llegado el pasado verano a la entidad.

Pablo Estévez, presidente del Villalonga, reconoce que «es una situación que tomamos porque creemos necesario un cambio de rumbo. Sera ha hecho un gran trabajo y no tenemos nada que reprocharle, pero los resultados en el fútbol lo son todo y entendemos que tenemos equipo suficiente para estar más arriba».

El conjunto celeste es tá ubicado en la décima posición con 14 puntos en 11 jornadas, posición en la que ha quedado ubicado tras la derrota del pasado domingo en el feudo del Beluso (3-2), rival que se encontraba en zona de descenso antes del encuentro.

El equipo celeste celebrando uno de sus dos goles el pasado domingo. / Gonzalo Núñez

Los problemas defensivos de los celestes han sido uno de los principales lastres en la etapa de Sera Pérez en el banquillo de San Pedro. La cifra de 17 tantos en contra en solo 11 encuentros no casa con las aspiraciones de pelear por el ascenso con las que partió este proyecto el pasado verano.

El presidente de la entidad, Pablo Estévez, reconocía ayer que la llegada del nuevo inquilino del banquillo estaba muy cerca de concretarse entre varias opciones por lo que es muy probable que pronto se conozca al técnico.