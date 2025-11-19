Mismo rival y distinta suerte para Cambados y Vilagarcía

La séptima jornada en División de Honor trajo a tierras arousanas al Progreso de Móstoles. El equipo madrileño cayó a su paso por Cambados (4-3) y salió airoso de su enfrentamiento en Vilagarcía (2-4).

Sergiy Nigeruk fue pieza clave para el triunfo de los cambadeses. El ucraniano ganó sus dos duelos individuales y formó el doble con Matías Albornoz que dejó los puntos en casa en el desempate.

En Vilagarcía Fernando Padín y Pedro Castro, únicos jugadores alineados, no pudieron hacer frente a la solidez de los madrileños.

Tras estos marcadores, el Cambados se sitúa en la quinta posición con 5 triunfos y 4 derrotas mientras que los vilagarcianos acumulan su sexta derrota en nueve duelos.