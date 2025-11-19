El Rasoeiro se queda sin fuelle ante el Chapela en el tramo final

O Grove Paraíso Rasoeiro cayó ante el Chapela tras un partido en el que dominó el equipo redondelano, y en que al Rasu, mediada la segunda parte, le faltó el empujón para invertir la dinámica.

El choque arrancaba con un 2-7 de parcial (min.12), costándole mucho al cuadro meco anotar. En esa primera parte el marcador se movió entre los 2 y los 5 goles de ventaja para el Chapela, yéndose al descanso con un 13-16.

En el segundo tiempo cinco minutos letales les hizo encajar a los locales un 1-5 de parcial para poner el 24-29. Dos exclusiones también influyeron en el desenlace final.

En Segunda Autonómica, jornada amarga. En Coirón, el Asmubal sucumbió ante el Pontedeume (20-29) mientras en Narón el Balonmán Arousa cayó por 35-29.

Ficha del partido:

28-32

Rasoeiro - Chapela

RASOEIRO: Enrique Meis; Gondar (3), Brais (1), Feijóó, Sergio (5), Mateo (1), Rodrigo (3), Lores (4), Blanco, Domínguez (2), Yago (2) y Arón (7).

CHAPELA: Pablo y Mauro; Lago (2), Serrano (7), Pena, Ángel, Serantes, Martins (1), Borel, Lois (4), Ferreira (3), Alonso, Mouriño (1), Héctor (10) Xoel (4) y Samuel.

MARCADOR CADA 15 MINUTOS: 5-8; 13-16; 22-24; 28-32.