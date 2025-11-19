El Cambados frena la racha triunfal del Arousana

El Atlético Arousana ha visto frenada su racha triunfal al frente de la Segunda División Autonómica al empatar a un gol en el campo de O Pombal ante el Juventud de Cambados.

Se adelantaron las amarillas nada más arrancar la segunda parte por medio de Senia Santos, pero el líder de la categoría empató poco después con un tanto de Miriam Señoráns.

Las reducidas dimensiones del pequeño campo de O Pombal incomodaron el juego de las vilagarcianas que, después de ocho victorias consecutivas, suman su primer empate de la temporada y ven reducida su ventaja sobre el Valladares, segundo clasificado, a solo un punto. Las cambadesas son ahora décimas con 7 puntos.

Más generosa en materia goleadora fue la visita triunfal del Céltiga al Santiso, partido resuelto con victoria de las de A Illa por un espectacular 5-6.

Tania Esperón hizo el 0-1 al primer minuto, empatando las locales poco después. Un total de cuatro goles en 10 minutos disparó al Céltiga en el marcador con Cristina Esperón, Eva López, Graciela Gómez y Tania Esperón como autoras. Al descanso el marcador se recortó hasta el 3-5 y Eva López hizo el 3-6 que haría inútil el último arreón local.