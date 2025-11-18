Manu Santos: «Lo que nos mantuvo en partido fue hacer bien los básicos»

El triunfo en la cancha del ADBA Avilés ha devuelto al Mariscos Antón Cortegada a la pelea por todo en esta liga. La quinta victoria en siete jornadas llegó por 53-60 con el rebote y la defensa como piedras angulares del trabajo realizado.

Manu Santos apuntó que «fue un partido muy sólido en defensa. Las chicas hicieron muy bien todo aquello que habíamos entrenado en cuanto a normas defensivas y a control del rival. Estuvimos muy bien casi todo el partido en los básicos, excepto un momento en el que tuvimos una desconexión de cinco minutos».

Respecto a la parcela ofensiva, el técnico vilagarciano señala que «fue de los mejores partidos en ataque a la hora de seleccionar los tiros, pero nos faltó acierto. Lo que nos mantuvo en partido fue el estar muy estructuradas en los básicos: en balance, en rebote, en esfuerzo y en dureza».