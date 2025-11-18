Luis Gabín: «También hay que pasar página en las victorias»

El pabellón Sara Gómez vivió una nueva alegría con el Sigaltec como protagonista. El triple ganador de Óscar Castaño, para ganar 77-74 ante Estudiantes de Lugo, dio la tercera victoria a su equipo, segunda consecutiva tras superar a Navia.

Luis Gabín no pasa por alto la importancia de estos dos pasos adelante: «Es una alegría enorme por el triunfo y por ver el pabellón disfrutando del momentazo del tiro sobre la bocina y de una victoria tan peleada».

Acerca de los buenos resultados recientes, el técnico dice que «estos dos días estaban marcados en rojo. Ser capaces de sacar estos dos partidos en casa era clave para mejorar el balance y reforzar la moral».

Con todo ello, Gabín quiere huir de autocomplacencias: «Ésta es la línea a seguir. Ahora no podemos caer en el error de pensar que con esto es suficiente. También hay que pasar página en las victorias».