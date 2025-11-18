Fútbol | 3ª RFEF
Luis Carro: «Es una barbaridad hacer cinco victorias seguidas»
El Céltiga ya es cuarto siendo el equipo más en forma de la liga | El Cambados se distancia en cinco puntos de la zona de descenso
El Céltiga está protagonizando una auténtica proeza. Después de ganar un único encuentro en las seis primeras jornadas, los de A Illa firmaron el pasado domingo su quinta victoria consecutiva ante el Lugo B. Una proeza al alcance de muy pocos equipos al término de una temporada.
Luis Carro, sin sacar los pies del tiesto lo más mínimo, tampoco oculta la realidad de lo que está sucediendo: «Algo así no se da por casualidad, pero me parece una barbaridad hacer cinco victorias seguidas en cualquier categoría, y en esta mucho más. Hay muchísima igualdad, por ejemplo, la pasada jornada no hubo ni una sola victoria local».
Sin obviar la alegría de lo que está sucediendo, el técnico del Céltiga considera que «estamos muy contentos, pero sabemos que estas dinámicas pueden cambiar en cualquier momento. Además, ya lo vivimos y, aunque estemos en este buen momento y en buena clasificación, nada nos debe distraer del principal objetivo que es salvar la categoría».
Solo un punto y un puesto por encima de los de A Illa aparece el Arosa en la clasificación. Los de Gonza Fernández se quedaron en Somozas sin marcar por primera vez en las once jornadas disputadas, pero sumaron un empate que le mantiene a la misma distancia de la segunda plaza, ocupada por el propio Somozas, pero que permite al Compostela abrir a 5 puntos la desventaja respecto al líder.
Salto clasificatorio el que ha supuesto para el Cambados su victoria sobre el Alondras. Los de Pénjamo son ahora undécimos y han puesto cinco puntos de por medio respecto a la zona de descenso.
