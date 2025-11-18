El Asmubal toma oxígeno ante el Valladolid (31-27)

Importante victoria del Inelsa Solar ante un rival directo por la permanencia como es el Balonmano Valladolid. Un partido que las meañesas dominaron siempre para colocarse ahora décimas en una liga de 14 equipos, y con un colchón de tres puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso.

De salida, las de Juan Costas reaccionaron pronto y bien al mejor inicio visitante.Clave, el buen 6-0 defensivo comandado en el centro por Vanesa Domínguez. A ello se sumó una Irene Ríos emergente en portería. Dos factores que permitieron sacar unos contra-golpes que ayudaron a no caer en el ritmo más cansino que proponían la pucelenas.

Solo mediado el primer tiempo el Valladolid apretó (7-6), pero ahí, un parcial de 5-1 permitía al Inelsa Solar abrir brecha y cobrar la máxima renta de esa primera parte (15-9). Solo las precipitaciones locales, permitieron a las pucelanas recortar al descanso (16-12).

La segunda parte fue de dominio meañés. En ella Juan Costas tiró de la lateral Laura Miniño, que había reservado durante la primera en el banco, saliendo entonces solo a lanzar los siete metros. Su aportación en el segundo tiempo fue decisiva para romper el partido. Tan solo una pequeña reacción de las pucelanas parecía devolverlas al partido. Trataron de apretar su defensa, pero una buena racha de las locales les devolvió una renta de cinco. La premura del tiempo hizo que las pucelanas se vieran obligadas de a sacar algo más la defensa buscando el robo de balón, y de ello se aprovecharon las meañesas hasta una máxima renta de 7 goles (30-23), que dejó el partido visto para sentencia.

Ficha del partido:

31-27

Asmubal - Valladolid

ASMUBAL: Ríos y Uxía; Sineiro, Arangio (3), Currás (3), Nicole (4), Ballada (2), Vera (4), Domínguez, Miniño (10), Romero, Luna, Muñiz (1), Vanesa (2), y Shaila (2).

VALLADOLID: Guayo; Díez (2), Belén (4), Alicia (1), Luelmo (4), Silvia (3), Jimena, Sara (3), Sofía (5), Valderrama (4), Zamora, Fernández (1) y Delgado.

RESULTADO CADA 15 MINUTOS: 7-5; 16-12; 24-19; 31-27.