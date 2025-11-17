Fútbol | 1ª Auton.
El Ribadumia se mantiene firme en la persecución del primer puesto
El Ribadumia ha vuelto a la senda del triunfo para mantenerse firme en la persecución del primer puesto que posee el Marín con dos puntos de renta.
A los aurinegros les tocó ganar en esta ocasión en la visita al Abanqueiro (0-1) gracias a un gol de Cheri en el minuto 33 que resultó suficiente para lograr la novena victoria en las once jornadas disputadas.
En el campo de Baño, el Cordeiro y el Amanecer firmaron un empate sin goles que sabe mejor a los grovenses en su intento de poner tierra de por medio respecto a la zona de descenso.
El San Martín ha dado caza a los 17 puntos que también ostentan los de Valga. El equipo de Pedro Carregal superó en Vilaxoán al Valiño (4-1). El Unión Dena sigue en descenso pese a salvar un punto in extremis en el feudo del Caldas (2-2).
