Un punto que sabe a sufrimiento (0-0)

El Arosa se volvió de Somozas con un punto de muchísimo valor tras firmar un ejercicio de resistencia ante el segundo clasificado. En un partido en el que los locales llevaron la iniciativa y dispusieron de las mejores ocasiones para marcar, sobre todo en una primera parte de claro color verdiblanco, los de Gonza Fernández supieron echar el candado a su portería, ayudados por la inspiración de Chema Leobalde, la solidaridad defensiva y también por algo de fortuna en acciones muy puntuales. A cambio, asumió un peaje poco habitual porque por primera vez los arlequinados finalizaron un partido sin marcar.

El plan visitante quedó claro desde el principio. El técnico reforzó el centro del campo dejando en las bandas a Gabri Palmás y Álex Rey con Rivera ejerciendo de falso 9. La idea pasaba por obligar al Somozas a no encontrarse cómodo por dentro y evitar que tuviese el control del juego. Sin embargo, los de Stili encontraron en las bandas la manera de someter a los vilagarcianos, sobre todo en el costado izquierdo donde Iñaki Leonardo y Álex Cabarcos tuvieron mucho que ver a la hora de generar peligro constante sobre la portería de Leobalde.

El primer gran aviso llegó al cuarto de hora del arranque. Fue en realidad una triple ocasión que reflejó el sufrimiento del Arosa. Un cambio de orientación habilitó la carrera de Iván, cuyo disparo encontró la buena respuesta de Chema. El rechace lo cazó Aldán, pero su remate lo sacó bajo palos Luis Castro, y el tercer intento, a cargo de Lucas Fanego, se estrelló en el larguero para alivio vilagarciano. Fue entonces cuando los visitantes tuvieron que traicionar su sello de posesión ante las dificultades para superar la presión de los de Ferrolterra. Los balones en largo desahogaban, aunque fuera por segundos, momentos de mucha incertidumbre.

Once vilagarciano en As Somozas. / Lucía Chazo

Un incansable Iñaki Leonardo volvió a inquietar poco después con un disparo que repelió el cuerpo de un defensor, pero el balón cayó a pies de Aldán que mandó arriba otro remate franco. El balón apenas duraba en los pies de los de Gonza Fernández. Ya cerca del descanso, la manopla de Chema Leobalde volvió a ser protagonista para desviar una falta directa de Cabarcos. Al intermedio, la mejor noticia para el Arosa era el 0-0.

Con la pizarra como salvavidas, las correcciones tácticas hicieron que el Arosa diese un paso al frente a base de defenderse con balón. Los de Stili continuaron mandando y percutiendo, aunque con más llegadas que ocasiones realmente claras. Aldán dispuso de una buena oportunidad en un mano a mano con el portero vilagarciano y Cabarcos lo intentó de nuevo con un remate desviado, pero el vendaval ofensivo local de la primera parte había perdido varios enteros tanto en intensidad como en volumen rematador.

El paso de los minutos equilibró la balanza de los méritos. Las sustituciones dieron fuelle al Arosa ante un rival sin apenas relevos. Los vilagarcianos consiguieron, al fin, estirarse algo más, alejar el juego de su área y discutirle la pelota al rival, aunque sin llegar a generar ocasiones claras para merecer mayor recompensa. El pitido final rubricó un empate que para los de A Lomba sabe a oro tras saber sufrir y mantener su portería a cero ante un muy exigente rival.

Ficha del partido:

0-0

Somozas - Arosa

SOMOZAS: Iago Domínguez; Ivi Guerrero, Asier, Iván Dopico, Álex Cabarcos; Óscar Varela, Javi Sanmartín, Bruno Bellas; Iñaki Leonardo (José Pérez, min. 84), Aldán y Lucas Fanego.

AROSA: Chema; Torrado, Pacheco, Samu, Luis Castro; Javi Rey, Concheiro (Iñaki, min. 83), Remeseiro; Rivera (Seijo, min. 73), Gabri Palmás y Álex Rey (Lombao, min. 62).

Gonza Fernández: «Acabamos el partido mejor que ellos»

En su valoración del partido, Gonza Fernández resumía lo sucedido: «En la primera parte y en el inicio de la segunda el Somozas estuvo mejor, pero creo que acabamos el partido mejor que ellos».

Ampliando su análisis, el técnico del Arosa resaltaba que «es cierto que a nivel defensivo estuvimos bien. Nos obligaron a defender muchas situaciones y lo hicimos bien. Con balón nos faltó calma y atrevimiento en campo rival, sobre todo a la hora de salir con él más controlado y vivir más tiempo en su campo que en el nuestro».

Acerca de lo que fue su planteamiento, Fernández desarrolló que «buscábamos encontrar a Gabri y a Álex por fuera para buscar situaciones de amplitud y profundidad para estirar su última línea y que viniera Rivera más a recibir y buscar situaciones de superioridad por dentro. Pienso que hubo fases en las que fuimos capaces de tener el balón, pero no tanto como quisiera. En la segunda parte, buscamos una estructura más clara para tener estabilidad con balón en campo rival y lo fuimos consiguiendo».