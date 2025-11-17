España vuelve a superar a Chequia (2-1)

Fútbol de alta escuela el que regalaron las selecciones sub 17 de España y Chequia sobre el césped del campo de San Pedro en Villalonga. Fueron noventa minutos de una alta intensidad, en los que también hubo chispas entre jugadores, pero sobre todo la constatación palpable de que el futuro del fútbol español está asegurado.

Por segunda vez en apenas cuatro días se veían las caras los combinados de Sergio García y Tomas Kulvajt, y si en Baltar el 4-1 no dejó lugar a la duda el pasado jueves, ayer las cosas estuvieron más equilibradas. Pese a todo, fue España la que llevó el mando del partido en cuanto a posesión desde el arranque. Con Eloy Gómez como cerebro, y con puñales por bandas como Konteh y Del Pino, se buscaba un gol que no llegaba.

En medio de las tentativas, un saque de esquina derivó en unpenalti que Enzo Alves, hijo de Marcelo exjugador del Real Madrid, transformó para el 1-0. Poco le duró la alegría al equipo nacional puesto que, solo dos minutos después, Chequia también empató desde el punto de los once metros por medio de Adam Chab tras un claro derribo por agarrón.

Once titular de España en San Pedro. / Iñaki Abella

El empate apenas varió nada de la hoja de ruta, ni siquiera tras el paso por los vestuarios. La selección española continuó con el balón bajo su gobierno mientras los checos buscaban alguna situación con la que inquietar, ya fuese en transición o a pelota parada. Sin embargo, la solidez defensiva roja inclinaba el campo en una sola dirección.

Los cambios en ambos bandos apenas hicieron bajar la electricidad del juego. Precisamente uno de los jugadores que entró de refresco, Roberto Tomás, se convirtió en el factor desequilibrante del choque. Suyo fue el tanto que estableció el marcador final con testarazo inapelable a un centro perfecto de Ian Mendoza en el tramo final que desató la euforia en un San Pedro con más de 800 personas.

Ficha del partido:

2-1

España - Chequia

ESPAÑA: Aitor García (Guillermo Ponce, min. 55), Raúl Expósito, Mario Díaz, Sergi Mayáns, Marc Martínez (Tunkara, min. 55), Eloy Gómez (Junior Holmes, min. 68), Ian Mendoza (Mateo Sobral, min. 83), Amadou Konteh (Byron Mendoza, min. 55), Óscar Parejo (Jordi Pesquer, min. 55), Santi del Pino y Enzo Alves (Roberto Tomás, min. 68).

CHEQUIA: Horinek, Barcot, Kunes, Cvejn, Leibl, Ilincic, Jager, Luzny, Lubor, Hlavaty y Chab. También jugaron: Svec, Suvdolak, Bolorbold, Chivlicek, Krejci, Psenica, Sivok y Cahlik.

GOLES: 1-0, min. 33: Enzo Alves;_1-1, min. 35: Chab;_2-1, min. 77: Roberto Tomás.