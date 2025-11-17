El Arosa se queda sin recompensa ante el Sporting (1-2)

El Arosa cayó en casa después de haber hecho méritos de sobra para, como mínimo, sumar un punto. El conjunto arlequinado cedió por 1-2 ante el Sporting de Gijón en el Manuel Jiménez en un partido marcado por la lluvia y por un arreón final de los locales que puso contra las cuerdas a uno de los candidatos a todo en el grupo.

El duelo empezó con un Arosa muy serio. Bajo un aguacero, se adaptó mejor al contexto, ganaron numerosos duelos y supieron manejar el balón con criterio. El regreso de Yeray al once dio aire y claridad al centro del campo, equilibrando la balanza frente a un Sporting al que le costó encontrar grietas. De hecho, las ocasiones más claras del primer acto llevaron sello vilagarciano, con un cabezazo de Raúl a balón parado como opción más peligrosa.

Tras el paso por vestuarios, el guion cambió. El Arosa se vio obligado a replegar defendiendo más cerca de su área, mientras el cuadro asturiano asumía el mando con balón. Ese dominio rival acabó traduciéndose en el 0-1, superada la hora de juego, en una acción en la que un balón filtrado encontró a Álvaro Suárez, que definió con un tiro cruzado.

El golpe fue duro y, poco después, llegó el segundo. En una acción por la derecha, Dani Paul ganó su duelo, se internó en el área y su pase atrás lo acabó introduciendo en propia puerta Juan Diego. Con el 0-2 y el campo pesadísimo, el partido parecía encaminarse a un final cómodo para los gijoneses.

Pero ahí emergió el carácter del Arosa. Los cambios dieron una marcha más al equipo y, lejos de bajar los brazos, los arlequinados se lanzaron a por el partido. El 1-2 llegó en un córner en el que Juan Diego aprovechó el balón que le quedó franco en el área pequeña.

Desde entonces y hasta el final, el Sporting se vio obligado a resistir el asedio local. El Arosa volcó el juego sobre el área rival y encadenó ocasiones muy claras, pero el 2-2 nunca llegó y los de «Perú» se quedaron sin premio merecido.

Ficha del partido:

1-2

Arosa - Sporting de Gijón

AROSA: Adrián, Lesta, Roi, Juan Diego, Iaguito, Yeray, Goitia, Xavi, David Sánchez (Iago Soto, min. 67), David Piñeiro (Marcó Antonio, min. 56) y Raúl (Pablo, min. 67).

SPORTING DE GIJÓN: Dani Fox, Pablo Suárez, Javi Llaneza, Nel Olivar (Martín, min. 78), Pablo García, Sergio, Lucas Balán, Dani Paul (Davide, min. 90), Álvaro Suárez (Dacal, min. 79), Pedro (Tzalo, min. 62) y Mario.

GOLES: 0-1, min. 63: Álvaro Suárez; 0-2, min. 73: Juan Diego, en propia meta; 2-1, min. 84: Juan Diego.