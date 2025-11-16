Óscar Castaño rubrica el triunfo del Sigaltec desde la línea de tres (77-74)

El Sigaltec da un paso más en su crecimiento dentro de la 3ª FEB con una victoria con tintes épicos ante el Estudiantes de Lugo en el pabellón Sara Gómez. Un triple a falta de 3 décimas de Óscar Castaño supuso el tercer triunfo en siete jornadas del equipo de Luis Gabín en medio de la euforia desatada tanto en la cancha como en la grada.

Fueron 40 minutos trabajados palmo a palmo desde el primero de ellos. Los locales, con las bajas de Miguel Gil y Aarón Monteagudo, tuvieron en los problemas de rebote defensivo su principal lunar. La figura del ucraniano Andrii Sytar se agigantó para anotar desde todas las posiciones mientras el Sigaltec tenía en Pablo Fernández y los triples de Adrián Kovac su principal sustento anotador. Las diferencias alternaban entre uno y otro equipo con márgenes muy estrechos, llegándose al descanso con un punto de ventaja para el Sigaltec.

Una acción de Raúl Santórum ante el ucraniano Sytar. / Iñaki Abella

Durante el tercer periodo, las defensas zonales aparecieron en ambos bandos. En el caso de los vilagarcianos, la actividad en las líneas de pase fue constante dificultando en todo momento la circulación lucense. Las recuperaciones permitían correr a los de Fontecarmoa para aliviar momentos de cierta espesura ofensiva que dieron una renta máxima de 6 puntos a los visitantes.

Ya dentro de los últimos tres minutos y con 68-72 en el marcador, Óscar Castaño tomó el protagonismo ofensivo de los suyos. Primero con un triple que redujo la diferencia (71-72) y dejaba el partido en el alambre. Y ya al final, con empate a 74 y tras un minuto sin anotar ninguno de los dos equipos, cogió el balón a falta de nueve segundos para terminar anotando el triple ganador para éxtasis del pabellón Sara Gómez.

Ficha del partido:

77-74

Sigaltec - Estudiantes Lugo

SIGALTEC: Mateo Bello (8), Raúl Santórum (5), Óscar Castaño (12), Pablo Fernández (29), Adrián Kovac (14) –quinteto inicial– Jorge Rodríguez (6), Patricio Serqueira (-), Pedro Sabugueiro (3), Carlos Caamaño (-), Dani Rey (-) y Álvaro Rodrígtuez (-).

ESTUDIANTES LUGO: Marcos Fernández (2), Íker Sama (16), Hermida (8), Andrii Sytar (24), Pedro Fernández3 (3) –quinteto inicial– Saúl Ramos (14), Argenti (4), Villadóniga (5), Palomares (-) y Darriba (-).

RESULTADO POR CUARTOS: 17-20;_21-17_(38-37); 18-20 (56-57);_21-17 (77-74).