Baloncesto | Liga Femenina-2
El Mariscos Antón Cortegada hace de la solidez virtud en Avilés (53-60)
El control del rebote y el acierto desde el tiro libre fueron claves en el tramo decisivo
El Mariscos Antón Cortegada recuperó las hechuras de equipo sólido para lograr su quinta victoria del curso tras dos tropiezos consecutivos. Sucedió en Avilés, una cancha exigente, pero donde las jugadoras de Manu Santos completaron un ejercicio de dureza mental y física para hacerse con el resultado favorable.
Fue el perímetro el que empezó sosteniendo ofensivamente a las vilagarcianas, pero luego sería la defensa la que tomaría la delantera. En el segundo cuarto, las avilesinas solo pudieron hacer 7 puntos, entregándole la batuta al descanso a las visitantes con la primera ventaja superior a la decena (23-34).
En un ritmo de bajos guarismos, el Mariscos Antón Cortegada gobernó el partido. Ni siquiera con un 53-56, las vilagarcianas perdieron la hoja de ruta, y a base de dominio reboteador y acierto desde el tiro libre, culminaron el buen trabajo realizado.
Ficha del partido:
53-60
ADBA Avilés - Cortegada
ADBA AVILÉS: Larsen (-), Fraile (20), Janseen (7), Sevilla (-), Ugochukwu (11) –quinteto inicial– Lorenzo (3), García (7), Prats (3), Martínez (2) y Fuentes (-).
MARISCOS ANTÓN CORTEGADA: Loureiro (16), Ezumah (11), Manivesa (7), Sanmartín (4), Gara (3) –quinteto inicial– Angulo (7), Carabán (2), Horford (8) y Damaris (2).
RESULTADO POR CUARTOS: 16-18; 7-16 (23-34); 11-12 (34-46); 19-14 (53-60).
