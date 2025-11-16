Fútbol | 3ª RFEF
Jornada para definir posicionamientos
El Arosa visita al Somozas y Cambados y Céltiga reciben a Alondras y Lugo B
No va más en cuanto a interés de la undécima jornada en 3ª RFEF. Los tres equipos arousanos tienen por delante auténticos test de fuerza ante rivales vecinos en la clasificación.
El Arosa, tercer clasificado a dos puntos de su rival de hoy y a tres del liderato, visita el Manuel Candocia para medirse a un Somozas que llega en un momento dulce. Acumula dos meses sin perder en medio de una serie de 6 victorias y dos empates que le han relanzado en la tabla.
Gonza Fernández no pasa por alto ni la trascendencia ni la dificultad de la cita: «Es un reto para ser el mejor equipo que gane en Somozas. Para hacer eso tenemos que hacer muy bien partido porque los números que tienen en casa son muy buenos».
Tampoco le cabe duda al técnico del Arosa que «son un equipo que con balón, tienen buenas individualidades, tenemos que imponer lo que queremos hacer. Ser valientes y contundentes y estando en el partido todos los minutos porque será un partido que se decidirá por detalles».
En el Salvador Otero (16.45 horas), el Céltiga también tiene un partido de altos vueltos ante el Lugo B, con el que está empatado a 16 puntos. A los de Luis Carro le tocará defender la quinta plaza que se han ganado después de cuatro victorias consecutivas.
En Burgáns (17.00 horas) los condicionantes entre Juventud de Cambados y Alondras son los referidos a dos equipos inmersos en la zona baja. Los de Cangas aventajas a los locales en dos puntos pese a acumular siete jornadas sin conocer la victoria.
En Preferente, el Umia recibe en A Senra 2 (17.00 horas) al Moaña en partido muy estratégico mientras que el Villalonga se desplaza al feudo del Beluso (16.45 horas).
