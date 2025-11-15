Fútbol | Div. Honor
El Sporting de Gijón llega en racha para medirse al Arosa
Los asturianos ganaron los cuatro últimos partidos sin encajar
Partido de altos vuelos el que tiene por delante el Arosa a las 16.30 horas en el Manuel Jiménez. Enfrente estará un Sporting de Gijón que pasa por ser el equipo más en forma de la competición.
El conjunto asturiano, segundo clasificado a dos puntos del líder Celta, se presenta a la cita en medio de cuatro victorias consecutivas. Por contra, los de David López «Perú» acumulan tres semanas sin ganar después de una derrota y dos empates precedentes.
El extraordinario comportamiento defensivo del Sporting de Gijón es su principal cualidad. Tanto es así que acumula cuatro partidos consecutivos sin encajar para un total de 5 en las ocho jornadas disputadas.
Confianza ante el Somozas
En lo que respecta al primer equipo, Álex Rey mostró la confianza de la plantilla de cara al exigente duelo ante el Somozas.
El futbolista vigués, autor de su primer gol de la temporada la pasada semana ante el Montañeros, señaló que «tenemos nuestras armas para lograr el mejor resultado allí. Estamos entrenando muy bien y todos en la misma sintonía».
