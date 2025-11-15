El Sigaltec tiene otro órdago delante de su afición

Después de la importante victoria ante el Navia, el Sigaltec quiere repetir sensaciones en el mismo escenario del Sara Gómez (19.00 horas) ante el Estudiantes de Lugo.

No duda Luis Gabín a la hora de catalogar a los lucenses como un rival directo en el objetivo de la permanencia. Es por ello que el técnico asegura que «después de ganar a Navia necesitamos sumar este para ganar moral y confianza. Hay que mantener la cabeza fría y tener claro que los partidos de casa son clave e intentar competir al máximo».

Acerca de las características del rival , el entrenador del Sigaltec considera que «Estudiantes de Lugo es un equipo muy joven que viene con alguna que otra baja, pero que va a ser muy competitivo porque tiene mucho talento. Contra equipos veteranos puede sufrir un poco más, pero nosotros no tenemos esa condición».

Los vilagarcianos saben que su defensa es condición innegociable para poder competir. / Iñaki Abella

La capacidad atlética lucense y el acierto en el lanzamiento exterior son cuestiones que pueden condicionar las opciones locales. Ante ello, Luis Gabín subraya que «vamos a intentar que no estén cómodos con nuestra defensa intensa y que nos ayude desde la defensa a querer jugar con el ritmo y la velocidad en la que estamos cómodos».

Todo ello sin pasar por alto la dificultad, «la victoria a Navia tuvo mucho que ver con el acierto, pero no todos los días va a haber ese acierto y los partidos hay que trabajarlos muchísimo».