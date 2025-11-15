La selección española sub 17 entrena en A Illa
A Illa
La selección española sub 17 continúa su periplo por tierras arousanas. Tras superar en el primero de los dos amistosos a Chequia en Baltar por 4-1, el combinado dirigido por Sergio García se desplazó en la mañana de ayer al Salvador Otero de A Illa para desarrollar el primero de los dos entrenamientos previstos en ese escenario. Hoy mismo repetirán sesión a las 11.30 horas, todo ello encaminado de cara al segundo encuentro contra la selección checa que tendrá lugar mañana en San Pedro (11.00 horas).
