La selección española sub 17 entrena en A Illa

La selección española sub 17 continúa su periplo por tierras arousanas. Tras superar en el primero de los dos amistosos a Chequia en Baltar por 4-1, el combinado dirigido por Sergio García se desplazó en la mañana de ayer al Salvador Otero de A Illa para desarrollar el primero de los dos entrenamientos previstos en ese escenario. Hoy mismo repetirán sesión a las 11.30 horas, todo ello encaminado de cara al segundo encuentro contra la selección checa que tendrá lugar mañana en San Pedro (11.00 horas).