El Inelsa Asmubal tiene una final en Coirón ante el Valladolid

Partido importante por la permanencia el que hoy juega el Inelsa Solar Asmubal recibiendo en Coirón (20.00 horas) a un Balonmano Valladolid que es rival directo por escapar de la quema que arrastrará a dos equipos al final de temporada. Y es que las pucelanas, penúltimas y con solo dos puntos, tienen por arriba a las meañesas que les aventajan en solo en uno.

Juan Costas apela a que las suyas evidencien la mejora competitiva mostrada en las últimas jornadas. Cierto que para ello se antoja vital el apoyo de la grada por cuanto el meañés es un plantel emocional que mejora con el respaldo de la gente cuando llena el pabellón.

En cuanto al juego, se presume clave no caer en el ritmo más pausado del Valladolid. Atrás, se posiciona en un 6-0 defensivo, que acusa cierta rigidez y que sufre con fintas y penetraciones, de lo que puede sacar partido el Inelsa Solar. Mientas, arriba, atención sobre manera a parar a la extremo izquierda Marta Valderrama, la vallisoletana que más se asocia con el gol y que promedia 6,8 goles, a la que suelen buscar por su lado para finalizar muchas circulaciones.

En Autonómica masculina, turno hoy para O Grove Paraíso Rasoeiro que recibe en el viejo Monte da Vila (18.00 horas) al Chapela. Un rival que llega séptimo en mitad de tabla, y ante el que Rasu tendrá que mejorar su versión si quiere tener chance ante uno de los mejores ataques de la liga promediando 31 goles por partido. Por el contrario, también concede atrás en exceso, de ahí su séptima posición. El Rasu tendrá que poner mucha velocidad de piernas para frenar a un Chapela que suele jugar a marcadores altos, y que reparte mucho la anotación entre su plantel.

Mientras, en Segunda, el Asmubal recibe al Pontedeume en Coirón hoy a las 17.30 horas. Los de Thiago Jordan tendrán que mejorar su rendimiento y enderezar el rumbo si quieren jugar la segunda fase por el título. Por su parte, al Arousa le toca jornada a domicilio, visitando mañana al Narón (12.30 horas).