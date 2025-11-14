El Mariscos Antón Cortegada viaja a Avilés con el propósito de reaccionar

Después de dos derrotas consecutivas, el Mariscos Antón Cortegada tiene mañana en Avilés (20.00 horas) la oportunidad de redimirse. Sin embargo, la dificultad no escapa a nadie puesto que las asturianas suman un balance de cinco victorias y solo un tropiezo hasta la fecha.

El equipo dirigido por Manu Santos visita además una cancha hasta ahora inexpugnable después de tres enfrentamientos allí. Todo ello como colofón a una semana que ha sido normal en cuanto al desarrollo de la misma, puesto que todas las jugadoras vilagarcianas están disponibles par el encuentro.

Al margen de cualquier lectura que se pueda extraer de la clasificación, el técnico del Mariscos Antón Cortegada tiene claro que el ADBA Avilés «es un equipo sólido, consistente, saben muy bien a lo que juegan. Tienen muchas jugadoras capaces de crear ventajas y esa es una de las principales dificultades que le generan a cualquier rival a la hora de defenderlas».

A todo ello, el conjunto avilesino añade «un buen nivel físico en cuanto a dureza y muchas jugadoras capaces de anotar». Además, tocará a las visitantes estar atentas a los cambios defensivos habituales en las asturianas.