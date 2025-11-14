Fútbol | 3ª RFEF
El Arosa sabe que ante el Somozas es determinante dejar la puerta a cero
Los de Ferrolterra cuentan por triunfos todos los partidos en los que han hecho gol | Por contra, los vilagarcianos suman cinco jornadas consecutivas encajando hasta nueve tantos
Más que interesante se presenta la jornada en 3ª RFEF para este fin de semana. Los tres equipos arousanos tienen encuentros ante rivales vecinos en la clasificación, lo que añade plusvalía a los tres puntos en liza.
En el caso del Arosa, la visita del domingo al Manuel Candocia (17.00 horas) supone una reválida de la que poder extraer conclusiones en cuanto a la fortaleza de los arlequinados. El primer aliciente a la vista es la propia clasificación. Tanto es así, que se medirán segundo y tercer clasificado con el Somozas con dos puntos más en su haber. Recuperar la condición de inmediato perseguidor del liderato del Compostela pasa para los de A Lomba por lograr los tres puntos en Ferrolterra.
Para que la victoria visitante se produzca hay que terminar con la racha de imbatibilidad de los de Antonio López «Stili». Y es que el Somozas lleva ocho jornadas consecutivas sin perder, una serie de buenos resultados que arrancó curiosamente tras el 5-0 que encajaron ante el Céltiga en el Salvador Otero.
El dato más elocuente de la trayectoria de los del Concello de As Somozas es el que demuestra que siempre que han hecho al menos un gol se han llevado los tres puntos. Eso quiere decir que los 12 goles materializados hasta la fecha, y repartidos entre las seis victorias que suman, han tenido un retorno de 18 puntos, lo que supone la mayor rentabilidad realizadora de toda la competición.
Esta línea de rendimiento del rival de los arlequinados, con 16 puntos en su haber de los últimos 18 puntos disputados, contrasta con las dificultades defensivas de un Arosa al que le cuesta en exceso dejar su portería a cero. Tanto es así que ha encajado nueve goles en las cinco jornadas precedentes.
Por otro lado, cabe señalar que la visita al Manuel Candocia supone para el Arosa el arranque de tres semanas consecutivas que serán toda una prueba de fortaleza. Y es que, además del segundo clasificado este domingo, el siguiente fin de semana se las verá en A Lomba con el Estradense, cuarto clasificado actualmente, para visitar al líder Compostela a continuación. Un intervalo del calendario que tiene un carácter más que significativo.
Pero si interesante se presenta el duelo para los vilagarcianos, ni que decir tiene la visita del Lugo B al Salvador Otero también el domingo (16.45 horas). Y es que los de A Illa, en medio de una serie de cuatro victorias consecutivas, se han situado en la quinta plaza, por lo que le tocará defender zona de play off ante un filial con el que empata a 16 puntos.
Si bien es cierto que los lucenses solo han ganado uno de sus cuatro partidos precedentes, a nadie escapa el potencial de un equipo que está llamado a pelear por las posiciones de cabecera a final de curso.
En el caso del Juventud de Cambados, el domingo en Burgáns (16.30 horas) tiene la opción de sibir varios puestos en la tabla en el duelo ante el Alondras. No obstante, los de Cangas solo suman dos puntos más en su casillero que le sirven para superar en tres posiciones a los amarillos.
Un equipo, el Alondras, que atraviesa por una crisis de resultados más que evidente. Y es que tras sumar tres victorias consecutivas en el arranque de la temporada, ahora acumula siete jornadas consecutivas sin ganar y con un saldo de 4 derrotas y 3 empates, los dos últimos coincidiendo con los partidos precedentes a su visita al feudo amarillo. Allí, precisamente, tratarán los de Pénjamo de salir de la serie de dos derrotas consecutivas ante su afición.
