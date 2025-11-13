Varela: «El reencuentro con el Arosa y su afición será especial»

El Arosa se encontrará el próximo domingo en el campo Manuel Candocia de As Somozas con varios conocidos en el equipo rival. Por las filas arlequinadas han pasado Iñaki Leonardo, que fue arosista durante media temporada en los estertores de la etapa de Luisito como técnico, y más recientemente, Óscar Varela, que jugó en A Lomba la pasada campaña. Pese a lo convulsa que fue la campaña en lo deportivo, con tres técnicos y un intento fallido de alcanzar el play off, Varela guarda un grato recuerdo de Vilagarcía y reconoce que el domingo vivirá «un momento muy especial al reencontrarme con el equipo y con su increíble afición».

El jugador coruñés todavía guarda relación con varios integrantes del actual vestuario arlequinado, especialmente con Concheiro. «Solo les pude ver el partido de Arteixo y, a pesar de que puedan tener algunos momentos irregulares, lo cierto es que son una plantilla muy buena, con mucho nivel y van a estar arriba luchando con el Compostela».

Varela ha disputado los diez encuentros que ha jugado el Somozas, aunque saliendo desde el banquillo en la mayoría de ocasiones, participando en la buena dinámica que lleva el equipo en los últimos cinco encuentros, donde ha sumado trece de los quince puntos en juego, situándose en la segunda plaza de la clasificación. «La dura derrota sufrida ante el Céltiga (perdieron por 5-0) supuso un punto de inflexión ya que hemos mejorado los resultados y encajamos muy pocos goles y, aunque queremos seguir con esa dinámica, somos conscientes de que el Arosa es un equipo muy complicado y no nos va a poner las cosas nada sencillas».

Pese a su buena marcha, Varela no se sale del guión establecido, el equipo de As Somozas parte con el objetivo de afrontar el siguiente encuentro, sin pensar en mucho más allá. «Partimos con el objetivo de mantener la categoría y, a partir de ahí, iremos viendo; nuestra intención es siempre hacer las cosas lo mejor posible, ir partido a partido, y cuando consigamos la permanencia ya veremos hasta donde llegar».