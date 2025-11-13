Leyre Villamediana se lleva el oro en Gijón

La deportista arousana del Judo Club Pontevedra Leyre Villamediana sumó un nuevo triunfo en el circuito de Copas de España de Judo al imponerse con autoridad en la Super Copa de España Júnior de Judo de Gijón.

Villamediana, competidora de la categoría femenina de -63 kilogramos, comenzó venciendo por técnica de inmovilización a la judoca asturiana Cintia Díaz, a los pocos segundos de comenzar el combate. En cuartos de final se enfrentó a Laura Macovei, de Portugal, a la que tampoco dio opción ganando en victoria compuesta, tras una gran proyección en pie continuada en inmovilización en suelo.

En semifinales se encontraba con su compañera en la Selección Galega de Judo, Aroa Blanco, a la cual se impuso por varias proyecciones, obteniendo como resultado 1 Yuko y 1 Waza-ari y pasando a la gran final. En ella, se enfrentó con la judoca madrileña, Visitación Escaso, actualmente tercera clasificada en el ranking nacional de la categoría, a la cual también derrotó a los pocos segundos del inicio del combate tras un contundente trabajo en judo suelo.

Con esta nueva victoria y el excelente momento deportivo que está viviendo, Villamediana continúa afianzando de manera concluyente su liderazgo en el ranking autonómico, se sitúa en quinta posición del ranking nacional y mantiene sus aspiraciones como una firme candidata a lo más alto de su categoría en el Campeonato de España Júnior que se celebrará a principios del 2026.

Por otro lado, el también judoca arousano del Judo Club Pontevedra, David Fernández, volvía a los tatamis de una Copa de España después de un tiempo de inactividad en la competición nacional. En esta Súper Copa Júnior de Gijón se estrenaba en la categoría masculina de hasta 73 kilos, en la cual demostró buena iniciativa pero quedó eliminado en primera ronda sin posibilidad de repesca.