Fútbol | 3ª RFEF
Chaves y Rodríguez brillan en el amistoso de la selección
Anotan los dos tantos del partido ante el Compostela
Noel Chaves, del Cambados, y Adri Rodríguez, del Céltiga, brillaron en el amistoso que la Selección Galega UEFA disputó contra el Compostela dentro de la preparación de la eliminatoria que les medirá en Palencia a los combinados de Andalucía y Castilla y León. El bloque que prepara Manolo García dejó muy buenas sensaciones en un duelo muy igualado con el líder de la Tercera RFEF, que no pudo perforar la portería de la selección pese al caudal ofensivo del que dispone.
El triunfo por 2-0 se gestó en la segunda mitad del enfrentamiento, cuando Noel Chaves abrió el marcador al convertir una pena máxima. Adri Rodríguez se encargaría de cerrar la cuenta poco después. Además de los dos jugadores, O Salnés también contó con la presencia de Lombao , del Arosa en la convocatoria. La eliminatoria se disputará a finales de este mes, los días 29 y 30.
- Davila 12/11/2025