El Rasoeiro apenas pudo inquietar al Xiria Carballo (34-26)

O Grove Paraíso Rasoeiro cayó en Carballo ante un Xiria que, ya de partida, le puso una marcha más al partido. Amparado en un 5-1 defensivo, los locales pudieron robar mucho balón para liquidar por la vía rápido sus contragolpes. Cuando tocaba el ataque estático, el Xiria, muy versátil para encarar con decisión cada penetración ante una defensa meca más rígida en su 6-0 carente de la velocidad de piernas para ofrecer ayudas.

Tras llegar al descanso con un 20-11, la superioridad del Xiria fue total en la segunda parte, alcanzando una máxima renta de 12 goles (28-16). Solo la lógica relajación local evitó una sangría mayor.

Por su parte, en Segunda Autonómica, el duelo comarcal entre Sanxenxo y Asmubal en Vilalonga se saldó con un rotundo 36-19. Los meañeses sólo resistieron los primeros 20 minutos (10-7), para encajar luego un parcial 8-2 en contra y que llevaba el choque finiquitado al descanso (18-9). La segunda parte sobró.

Mientras, el Arousa se quedó a poco de puntuar en Carril ante el Lucense (28-29). Dos exclusiones más una descalificación en el último minuto, posibilitó que el Arousa hiciese, por medio de Diego García, el gol 28 a falta de 7 segundos, pero sin tiempo para más.