Balonmano | 1ª Autonómica
El Rasoeiro apenas pudo inquietar al Xiria Carballo (34-26)
O Grove Paraíso Rasoeiro cayó en Carballo ante un Xiria que, ya de partida, le puso una marcha más al partido. Amparado en un 5-1 defensivo, los locales pudieron robar mucho balón para liquidar por la vía rápido sus contragolpes. Cuando tocaba el ataque estático, el Xiria, muy versátil para encarar con decisión cada penetración ante una defensa meca más rígida en su 6-0 carente de la velocidad de piernas para ofrecer ayudas.
Tras llegar al descanso con un 20-11, la superioridad del Xiria fue total en la segunda parte, alcanzando una máxima renta de 12 goles (28-16). Solo la lógica relajación local evitó una sangría mayor.
Por su parte, en Segunda Autonómica, el duelo comarcal entre Sanxenxo y Asmubal en Vilalonga se saldó con un rotundo 36-19. Los meañeses sólo resistieron los primeros 20 minutos (10-7), para encajar luego un parcial 8-2 en contra y que llevaba el choque finiquitado al descanso (18-9). La segunda parte sobró.
Mientras, el Arousa se quedó a poco de puntuar en Carril ante el Lucense (28-29). Dos exclusiones más una descalificación en el último minuto, posibilitó que el Arousa hiciese, por medio de Diego García, el gol 28 a falta de 7 segundos, pero sin tiempo para más.
- Marisco de Canadá, Portugal y Marruecos devuelve el producto gallego de la lonja al mar: «Hay gente que lo vende como si fuese de aquí»
- La borrasca Claudia pone a Galicia en alerta por riesgo de inundaciones, fuertes vientos y mala mar
- El transporte escolar en Galicia, bajo vigilancia especial desde este lunes
- Las cofradías retiran lotes de almeja de las lonjas por la caída de precios
- Vecinos de Vigo denuncian destrozos en sus viviendas por obras ajenas: «Quieren sacarme de mi casa»
- La nueva hucha de pensiones se llena en Galicia a tres millones por semana
- El mejor centollo de Galicia se va al restaurante preferido del rey emérito
- Cuarentones que consumen ‘coca’: el perfil del infractor al volante en Vigo