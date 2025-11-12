Baloncesto | 1ª Autonómica Femenina
Cara y cruz para Vilagarcía y Trivium CLB ante Ferrol y Esclavas
En 2ª Autonómica masculina, el A Illa lidera invicto tras seis jornadas
La quinta jornada de competición en la Primera División Autonómica femenina tuvo al C.B. Vilagarcía como protagonista destacado después de superar al Baxi Ferrol por 71-49 en la que fue la segunda victoria esta temporada del equipo rosa.
Peor le fueron las cosas al Trivium CLB que cayó de manea clara ante el Esclavas de A Coruña (38-61). La segunda derrota del curso para las de Fontecarmoa les hace caer a la cuarta posición.
En la Segunda División Autonómica masculina, el claro protagonista hasta ahora es el C.B. A Illa. Seis victorias en seis jornadas marcan la trayectoria del líder invicto cuyo último triunfo fue en el pabellón del colegio Torre ante el Rías Baixas por 92-61.
En el vagón perseguidor de la clasificación, y como único equipo con una sola derrota, aparece un Sigaltec CLB que logró su cuarta victoria del curso en su visita a Xinzo de Limia (74-86).
Quien no pudo sumar en esta jornada fue el Classic Portas que cayó en su visita al Porriño B por 82-71 en la que fue la cuarta derrota de la temporada en un mal arranque liguero.
