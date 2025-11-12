Cara y cruz para Vilagarcía y Trivium CLB ante Ferrol y Esclavas

La quinta jornada de competición en la Primera División Autonómica femenina tuvo al C.B. Vilagarcía como protagonista destacado después de superar al Baxi Ferrol por 71-49 en la que fue la segunda victoria esta temporada del equipo rosa.

Peor le fueron las cosas al Trivium CLB que cayó de manea clara ante el Esclavas de A Coruña (38-61). La segunda derrota del curso para las de Fontecarmoa les hace caer a la cuarta posición.

En la Segunda División Autonómica masculina, el claro protagonista hasta ahora es el C.B. A Illa. Seis victorias en seis jornadas marcan la trayectoria del líder invicto cuyo último triunfo fue en el pabellón del colegio Torre ante el Rías Baixas por 92-61.

En el vagón perseguidor de la clasificación, y como único equipo con una sola derrota, aparece un Sigaltec CLB que logró su cuarta victoria del curso en su visita a Xinzo de Limia (74-86).

Quien no pudo sumar en esta jornada fue el Classic Portas que cayó en su visita al Porriño B por 82-71 en la que fue la cuarta derrota de la temporada en un mal arranque liguero.