El vilagarciano Martín Rey da el salto al ciclismo profesional

El ciclismo vilagarciano estaba un poco huérfano de representantes en el pelotón profesional tras la retirada de Gustavo César Veloso, pero ya ha encontrado el relevo. Martín Rey competirá como profesional la próxima campaña en el seno del equipo Burgos Burpellet BH, por el que ha firmado por dos temporadas.

Nacido en el año 2003, Rey se incorporará a la escuadra burgalesa tras cerrar una gran campaña con el Cortizo, su última como sub-23, en la que lideró la clasificación nacional de su categoría, convirtiéndose en el primer ciclista gallego que lograba este hito. Destacado también fue su papel en la Copa de España, venciendo en la Santikutz Klasika y proclamándose subcampeón del torneo. La Vuelta a Castilla y León, la más larga de la temporada con siete etapas, y el título de Campeón Gallego de Ruta fueron otros de los logros cosechados este año por el ciclista arousano. Además, en mayo, pudo debutar con la selección española de su categoría en la Course de la Paix en la República Checa.

«Estoy muy contento e ilusionado. Dar el salto al profesionalismo con el Burgos BH es algo que llevaba persiguiendo en los últimos años y por fin lo he logrado. Es un sueño hecho realidad», asegura Martín Rey, quien también tiene palabras de cariño para el Padronés. «Me voy muy agradecido al equipo por todos estos años, me llevo un gran recuerdo y siempre los tendré presentes», señala. Martín ya participa en la primera concentración de pretemporada de los morados y expresa sus ganas de empezar. «Estoy deseando empezar a trabajar y dar mi máximo para ayudar al Burgos Burpellet BH a conseguir sus objetivos», concluye. El Cortizo, salvo un breve paso por el Bembibre, fue su equipo desde infantiles.