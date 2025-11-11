Os Ingleses asegura el liderato con su sexto triunfo

Os Ingleses cuenta sus encuentros por victorias desde el inicio de temporada. Los vilagarcianos sumaron este fin de semana el sexto triunfo ante un combativo Coreti Lalín, al que se le acabó la gasolina muy pronto, lo que permitió que Os Ingleses acabase por imponer su físico para llevarse el encuentro por un contundente 13-62, un triunfo que les mantiene en el liderato.

El encuentro comenzó precisamente con un buen planteamiento del equipo del Deza, que durante los primeros minutos, se mostró combativo e hizo pensar a los vilagarcianos que se iban a encontrar con un partido muy disputado. Sin embargo, a medida que fue avanzando el encuentro, la inferioridad numérica local y la falta de cambios, permitieron a los arousanos imponer su ritmo y dominar con claridad.

«Seguimos líderes provisionales», destacaban ayer desde el club vilagarciano, subrayando el buen trabajo colectivo y la capacidad del equipo para mantener la concentración durante todo el partido. Desde el cuerpo técnico, liderado por David Lema, se valoraba ayer también la actitud del rival: «Todo nuestro respeto y cariño para los amigos de Lalín, que lucharon como auténticos gladiadores».

Con este resultado, Os Ingleses refuerzan su posición al frente de la tabla en una temporada en la que están mostrando solidez, tanto en casa como lejos de Fontecarmoa. En dos semanas se enfrentarán a un nuevo desafío frente al Ferrol RC, con el objetivo de consolidar el liderato y seguir sumando victorias en una liga que es, cada vez más, muy competitiva.