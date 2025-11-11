España desembarca en A Senra

La selección española sub-17 ya está en la comarca de O Salnés, donde ha establecido su campo base durante toda la semana para llevar a cabo una nueva concentración. El combinado dirigido por Sergio García trabaja estos días con la mirada puesta en el doble enfrentamiento internacional frente a la República Checa, una serie de partidos amistosos que servirán para seguir afinando detalles de cara a próximos compromisos oficiales.

Este martes, la selección completó su segundo entrenamiento en el campo de A Senra, en Ribadumia. Además, el primer encuentro frente al conjunto checo se disputará mañana jueves en el campo de Baltar, en Portonovo, a partir de las 17.00 horas, mientras que el segundo se celebrará el domingo en San Pedro, en Vilalonga (11.00 horas).

El equipo nacional cuenta con una generación marcada por el talento. / Noé Parga

La concentración llega en un momento dulce para el equipo, que recientemente logró la clasificación para la siguiente fase del Campeonato de Europa sub-17 con pleno de victorias, demostrando su solidez y el potencial de sus 23 convocados de las mejores canteras del país. El seleccionador y su cuerpo técnico aprovecharán la estancia en Galicia para seguir evaluando rendimientos individuales y afianzar automatismos colectivos.

En los próximos días, la selección española continuará con su plan de trabajo con nuevas sesiones programadas: mañana miércoles entrenará en San Pedro (Vilalonga, 17.30 horas), mientras que el viernes y el sábado lo hará en el campo Salvador Otero de A Illa (11.30 horas).

Por su parte, la República Checa también se ejercitará el jueves a las 10.15 horas en el campo de San Pedro y el viernes a las 16.00 horas en A Senra.