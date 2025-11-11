El Céltiga, un invitado inesperado

Son un recién ascendido, pero la plantilla que ha construido el Céltiga para su centenario está ofreciendo un rendimiento espectacular en estos diez primeros encuentros de la temporada. Los isleños, bajo la dirección de Luis Carro, se han situado en la quinta plaza de la clasificación, tan solo superados por cuatro de los grandes favoritos (Compostela, Somozas, Arosa y Estradense) y por delante de aspirantes como el Alondras, Racing Vilalbés o Polvorín (está empatado a puntos con estos dos últimos, aunque cuenta con mejor goal average). Lo hacen después de haber encadenado cuatro triunfos consecutivos, una racha positiva que, en los últimos cinco encuentros, solo supera el Somozas, que ha ganado cuatro encuentros e igualado el último.

Los isleños son uno de los equipos más goleadores de la categoría, con 18 tantos en su casillero, tan solo superados por el Compostela (19) y por el Arosa, que suma 22 dianas. En esa faceta destaca el delantero Adri Rodríguez, que ya suma seis tantos en su casillero, uno menos que el máximo goleador de la categoría, Aday del Polvorín. El resto de tantos los han marcado Sobrido (3), Julio Rey y Marcos Blanco (2); y Anxo, Óscar Iglesias, Guille Blanco, Nico y Santi Figueroa. En el debe del equipo está el de encajar demasiados goles, ya que Manu Táboas ha tenido que recoger el balón del fondo de sus mallas hasta en trece ocasiones tras estos diez partidos iniciales.

El equipo se ha mostrado muy seguro en el Salvador Otero, donde solo sufrió el tropiezo del partido contra el Boiro. Sin embargo, por el césped isleño han pasado equipos como el Somozas, que se llevó una importante goleada (5-0) o el Compostela, con el que se empató (1-1) en un duelo en el que los de Luis Carro merecieron algo más que un punto ante el gran favorito de la categoría. El último partido ante el Gran Peña dejó un gran sabor de boca, tanto por el resultado (2-4) como por el juego exhibido, siendo muy superior a su rival y colándose en puestos de play off que dan derecho a soñar en plena celebración del centenario.