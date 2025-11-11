Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano

El Asmubal compitió de forma digna en Leganés

Jugadoras del Inelsa Asmubal en el pabellón de Leganés.

Jugadoras del Inelsa Asmubal en el pabellón de Leganés. / FDV

Tino Hermida

Meaño

Pese a la derrota, el Inelsa Solar parece coger forma. No en vano fue quien de pelearle el partido a un Leganés que es tercero en la tabla, y que no tuvo el partido en su mano hasta los últimos ocho minutos. Resultó digno para las meañesas, con la buena noticia del regreso de Raquel Sineiro a la cancha.

Buena primera parte de las verdinegras, con una Sofía Arangio entonada en la posición de central y que, junto con su compatriota Ballada, dieron verticalidad a sus penetraciones para romper el 6-0 defensivo de las locales. Del 3-1 inicial, dos goles de Ballada pusieron el empate y, a partir de ahí las meañesas mantuvieron el pulso (10-10). En el 26, en otra acción con un primer paso vertiginoso, Arangio puso por primera -y única- vez arriba al Inelsa Solar (12-13). Paradójicamente, a partir de esa ventaja se desencadenó una fase de desaciertos en los minutos finales, encajando en un abrir y cerrar de ojos un 3-0 adverso, e irse al descanso cayendo por la mínima merced a un gol de Irene Romero (15-14).

El inicio de la segunda parte comenzó siendo una prolongación de los últimos minutos de la primera. Sin una central específica en el plantel y con Nicole oficiando en esos minutos, las circulaciones se tornaron espesas, se sucedieron las pérdidas de balón y se marraron hasta tres lanzamientos francos desde los seis metros. Las meañesas acabaron recibiendo la puntilla al jugar con inferioridad.

Ficha Técnica:

31-29

Leganés - Inelsa Asmubal

LEGANÉS: Alejandra y Silvia; Edurne (6), Noelia (1), Oana (2), Jerez (1), Ruiz (2), Torres (2), Sara, Rueda, Ainhoa, Llorens (10), Correa (3), Alba, Lucero (4) y Lucía.

INELSA ASMUBAL: Ríos y Uxía; Sineiro (2), Arangio (3), Currás, Nicole (2), Ballada (7), Vera, Alba, Miniño (8), Romero (3), Muñiz (3), Vanesa, y Shaila (1).

GOLES: 7-5; 14-13; 24-23; 31-29.

ÁRBITROS: Álvarez Trujillo y Casado López. Excluyeron por dos minutos a Torres (min. 44) en Leganés; y a Vanesa (min. 11, 26 y descalificada por tercera exclusión en el min. 53) y Nicole (min. 49) por el Inelsa Solar.

TEMAS

