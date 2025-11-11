Balonmano
El Asmubal compitió de forma digna en Leganés
Pese a la derrota, el Inelsa Solar parece coger forma. No en vano fue quien de pelearle el partido a un Leganés que es tercero en la tabla, y que no tuvo el partido en su mano hasta los últimos ocho minutos. Resultó digno para las meañesas, con la buena noticia del regreso de Raquel Sineiro a la cancha.
Buena primera parte de las verdinegras, con una Sofía Arangio entonada en la posición de central y que, junto con su compatriota Ballada, dieron verticalidad a sus penetraciones para romper el 6-0 defensivo de las locales. Del 3-1 inicial, dos goles de Ballada pusieron el empate y, a partir de ahí las meañesas mantuvieron el pulso (10-10). En el 26, en otra acción con un primer paso vertiginoso, Arangio puso por primera -y única- vez arriba al Inelsa Solar (12-13). Paradójicamente, a partir de esa ventaja se desencadenó una fase de desaciertos en los minutos finales, encajando en un abrir y cerrar de ojos un 3-0 adverso, e irse al descanso cayendo por la mínima merced a un gol de Irene Romero (15-14).
El inicio de la segunda parte comenzó siendo una prolongación de los últimos minutos de la primera. Sin una central específica en el plantel y con Nicole oficiando en esos minutos, las circulaciones se tornaron espesas, se sucedieron las pérdidas de balón y se marraron hasta tres lanzamientos francos desde los seis metros. Las meañesas acabaron recibiendo la puntilla al jugar con inferioridad.
Ficha Técnica:
31-29
Leganés - Inelsa Asmubal
LEGANÉS: Alejandra y Silvia; Edurne (6), Noelia (1), Oana (2), Jerez (1), Ruiz (2), Torres (2), Sara, Rueda, Ainhoa, Llorens (10), Correa (3), Alba, Lucero (4) y Lucía.
INELSA ASMUBAL: Ríos y Uxía; Sineiro (2), Arangio (3), Currás, Nicole (2), Ballada (7), Vera, Alba, Miniño (8), Romero (3), Muñiz (3), Vanesa, y Shaila (1).
GOLES: 7-5; 14-13; 24-23; 31-29.
ÁRBITROS: Álvarez Trujillo y Casado López. Excluyeron por dos minutos a Torres (min. 44) en Leganés; y a Vanesa (min. 11, 26 y descalificada por tercera exclusión en el min. 53) y Nicole (min. 49) por el Inelsa Solar.
