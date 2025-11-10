Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | 1ª Aut.

El Ribadumia cede un empate que le deja sin liderato

R. A.

O Salnés

El Ribadumia saboreó el liderato tan solo una semana. El empate de ayer ante el Unión de Asados (1-19 les deja en la segunda plaza, a dos puntos del Marín. El tanto aurinegro lo anotó Cheri. El San Martín también arrancó un empate en su desplazamiento a Padrón para jugar con el Flavia (1-1). El tanto de los de Vilaxoán fue anotado por Carlo Méndez. Amanecer y Unión Dena continúan en problemas después de perder contra Pontecaldelas y Valiño respectivamente por idéntico resultado, dos goles a uno. El Cordeiro también cayó en Campo Lameiro.

